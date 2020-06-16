Akıncı-Tatar ile görüşecek

Yaşanan son gelişmeler Cumhurbaşkanlığı’nda el alınacak.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarın Başbakan Ersin Tatar’ı kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre kabul, saat 09.30’da gerçekleşecek.
Yaşanan son gelişmeler Cumhurbaşkanlığı’nda el alınacak.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarın Başbakan Ersin Tatar’ı kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre kabul, saat 09.30’da gerçekleşecek.
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