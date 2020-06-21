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Akıncı Tatar'ın 2. görev değişimi isteği ile ilgili ne demişti?

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Akıncı Tatar'ın 2. görev değişimi isteği ile ilgili ne demişti?
Akıncı Tatar'ın 2. görev değişimi isteği ile ilgili ne demişti?

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ

Bir gazetecinin bugün hükümette yapılan değişiklik ile ilgili sorusuna verdiği yanıtta, Cumhurbaşkanı Akıncı şöyle dedi:

“Hükümette kamuoyunda beklenen bir değişiklik vardı. Sayın Başbakan, Sayın Ünal Üstel’in görevden alınarak yerine Sayın Kutlu Evren’in getirilmesini önerdi. Ancak aynı yazıda ikinci bir değişiklik de geldi. Bu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun yerine Sayın Aytaç Çaluda’nın göreve getirilmesi önerisiydi. Bu öneriyi Başsavcılık ile değerlendirmem gerekti.

Bilindiği gibi Sayın Çaluda hakkında dokunulmazlığının kaldırılması kararı var, hakkında hazırlanmış bazı iddialarla ilgili dosya var. Başsavcı’dan aldığımız bilgiye göre 15 Eylül tarihli bir duruşma söz konusu. Bu dosyada 37 iddia var. Mahkeme sonuçlanmadan kimseyi suçlu ilan edemeyiz; ancak hakkında ileri sürülen dosyada yer alan unsurlar, Başsavcı’nın iddiasıyla zemini olan hususlardır. Takipsizlik kararı verilen, geri çekilen bazı unsurlar var, ancak davası devam eden 37 iddia var. Bunlar, Sayın Çaluda’nın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda müdürlük yaptığı döneme ilişkin iddialar. Hakkında böyle iddialar olan bir kişinin, iddiaların müdürlük görevi sırasında oluştuğu bakanlığın başına bakan olarak atanması olabilecek bir durum değildir. Cumhurbaşkanı olarak bunu onaylamam mümkün değildi. Sayın Başbakan kabine değişikliğini, iki bakanlıktan bir bakanlığa düşürdü. Benim onayladığım şekilde Sayın Üstel’in yerine yeni bir bakan bugün atanmış oldu”.

 

BİLE BİLE YANLIŞ YAPMAYI AKLIM ALMAZ

Gazetecinin, veto edilen kişiyle ilgili mahkeme sürecinin hükümet tarafından bilinmesine rağmen bakanlığa atanmak istenmesinin parti içi dengeler açısından bilinçli bir hamle mi olduğu sorusuna Cumhurbaşkanı Akıncı, “Veto kelimesini çok sevmem ama kimseyi üzmek ve kırmak da istemem. Ancak bunun bilinerek yapılan bir hareket olduğunu düşünemem. Bile bile yanlış yapmayı benim aklım almaz” cevabını verdi.

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