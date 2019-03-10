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Akıncı Tavuri’nin yakınlarına baş sağlığı diledi

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Tavuri’nin yakınlarına baş sağlığı diledi
Akıncı Tavuri’nin yakınlarına baş sağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bu sabah hayatını kaybeden Tavuri adıyla bilinen Mustafa Serttaş’ın ailesine başsağlığında bulundu.

Akıncı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Tavuri adıyla bilinen Mustafa Serttaş da dünyamızdan göçüp gitti. Yakın geçmişte Mağusa Devlet Hastahanesinde karşılaşmıştık. Yönetmen Derviş Zaim de oralardaydı ve çekimini yapmakta olduğu Tavuri filmini tamamlama uğraşısı içindeydi. Tavuri’nin filmlere , romanlara konu olacak bir yaşamı oldu. Hapiste geçen günleri neredeyse dışarda geçirdiklerinden fazlaydı. Bu durum onun yaşam biçimi halini almıştı. Toplumumuzun farklı bir rengiydi. Kendisine Tanrı’dan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim”.

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