Akıncı: “temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamak bir insan hakkı”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, temiz bir çevrede yaşamanın temel bir insan hakkı olduğunu belirterek, bunu içselleştirmenin ve yaşam biçimi haline getirmenin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı çevre koruma ve çevre temizliği projesi “Temiz Düşün” çerçevesinde bugün Haspolat Çemberi – Yonca Kavşağı arasında iş araçlarıyla refüj ve yol kenarlarında temizlik seferberliği düzenlendi. Lefkoşa ilçesinden beş belediye, sivil toplum örgütleri ve özel sektörün katkılarıyla temizlik çalışması yapıldı.

Etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, birer konuşma yaptı.

BENLİ: “TÜM ÜLKEYİ KAPSAYACAK”

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, “Temiz Düşün” projesi çerçevesinde gerçekleşecek temizlik çalışmalarının, 6 bölgeye bölünen tüm ülkeyi kapsayacağını belirtti.

Benli, bugün Lefkoşa ilçesinden 5 belediyenin Haspolat Çemberi – Yonca Kavşağı arasında temizlik çalışması yapılacağını kaydetti.

Temizlik kampanyası çerçevesinde ağaçlandırma ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacağını söyleyen Benli, sivil toplum örgütleri, işadamları, okullar ve özel şirketlerin de destek verdiğini belirtti.

Benli, bu çalışmaların etkin olması ve hedefe ulaşılması için güçlü ve yetki sahibi belediyeler oluşturulması gerektiğini söyleyerek, özerk yapısı köreltilen belediye yapısıyla hedefe ulaşmanın zorlaştığını kaydetti.

Sorumluluk alanlarıyla ilgili sorun yaşadıklarını kaydeden Benli, güçlü ve yetki sahibi belediyelerin önemine vurgu yaptı.

AKINCI: “TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE YAŞAMAK BİR İNSAN HAKKI”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamanın bir insan hakkı olduğunu belirtti.

Doğal çevreyi, tarihi mirası katlederek yaşamanın doğru olmadığını söyleyen Akıncı, daha güzel ve yaşanabilir, yeşil bir çevre, kontrol altında bir trafiğe sahip ülkede yaşamayı herkesin hak ettiğini kaydetti.

Akıncı, bunu sağlamak adına tüm kesimlere görevler düştüğünü ancak bireylerin de çevreyi kirletmemesi gerektiğini, temizlemekten daha önemli olanın kirletmemek olduğunu belirtti.

Çevreyi temiz tutmayı içselleştirmek, yaşam biçimi haline dönüştürmek gerektiğinin altını çizen Akıncı, bu projeye katkı koyan, emek veren herkese teşekkür etti.

Akıncı, “Burada parti, siyaset, farklı ideolojiye yer yok. Tek ideoloji vardır. Temiz düşün temiz yaşa” dedi.