 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.728
  • Altın 143,689
  • Dolar 3,7236
  • Euro 3,9536
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKANevşehir'de balon kazası

Akıncı: “temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamak bir insan hakkı”

» »
Akıncı: “temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamak bir insan hakkı”
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, temiz bir çevrede yaşamanın temel bir insan hakkı olduğunu belirterek, bunu içselleştirmenin ve yaşam biçimi haline getirmenin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı çevre koruma ve çevre temizliği projesi “Temiz Düşün” çerçevesinde bugün Haspolat Çemberi – Yonca Kavşağı arasında iş araçlarıyla refüj ve yol kenarlarında temizlik seferberliği düzenlendi. Lefkoşa ilçesinden beş belediye, sivil toplum örgütleri ve özel sektörün katkılarıyla temizlik çalışması yapıldı.

Etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, birer konuşma yaptı.

BENLİ: “TÜM ÜLKEYİ KAPSAYACAK”

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, “Temiz Düşün” projesi çerçevesinde gerçekleşecek temizlik çalışmalarının, 6 bölgeye bölünen tüm ülkeyi kapsayacağını belirtti.

Benli, bugün Lefkoşa ilçesinden 5 belediyenin Haspolat Çemberi – Yonca Kavşağı arasında temizlik çalışması yapılacağını kaydetti.

Temizlik kampanyası çerçevesinde ağaçlandırma ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacağını söyleyen Benli, sivil toplum örgütleri, işadamları, okullar ve özel şirketlerin de destek verdiğini belirtti.

Benli, bu çalışmaların etkin olması ve hedefe ulaşılması için güçlü ve yetki sahibi belediyeler oluşturulması gerektiğini söyleyerek, özerk yapısı köreltilen belediye yapısıyla hedefe ulaşmanın zorlaştığını kaydetti.

Sorumluluk alanlarıyla ilgili sorun yaşadıklarını kaydeden Benli, güçlü ve yetki sahibi belediyelerin önemine vurgu yaptı.

AKINCI: “TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE YAŞAMAK BİR İNSAN HAKKI”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamanın bir insan hakkı olduğunu belirtti.

Doğal çevreyi, tarihi mirası katlederek yaşamanın doğru olmadığını söyleyen Akıncı, daha güzel ve yaşanabilir, yeşil bir çevre, kontrol altında bir trafiğe sahip ülkede yaşamayı herkesin hak ettiğini kaydetti.

Akıncı, bunu sağlamak adına tüm kesimlere görevler düştüğünü ancak bireylerin de çevreyi kirletmemesi gerektiğini, temizlemekten daha önemli olanın kirletmemek olduğunu belirtti.

Çevreyi temiz tutmayı içselleştirmek, yaşam biçimi haline dönüştürmek gerektiğinin altını çizen Akıncı, bu projeye katkı koyan, emek veren herkese teşekkür etti.

Akıncı, “Burada parti, siyaset, farklı ideolojiye yer yok. Tek ideoloji vardır. Temiz düşün temiz yaşa” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Türkmenköy'de silah konuştu: 1 kişi hayatını kaybetti15 Mart 2017 Çarşamba 12:40
  • "Yeni örgütlerin duyurusunu da yapacağız"15 Mart 2017 Çarşamba 12:03
  • KTOEÖS’ÜN 49. Genel Kurul Toplantısı 17-18 Mart’ta15 Mart 2017 Çarşamba 12:00
  • 12 yaşındaki Fırat, kurtarılamadı...15 Mart 2017 Çarşamba 11:40
  • "Rum kesimi ve Yunanistan'ın gerçek niyetini gördük"15 Mart 2017 Çarşamba 09:46
  • Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi!15 Mart 2017 Çarşamba 09:38
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!15 Mart 2017 Çarşamba 09:19
  • 3200 üreticiye 2 milyon 300 bin TL kuraklık tazminatı15 Mart 2017 Çarşamba 08:38
  • Eıde, CTP’yi ziyaret etti15 Mart 2017 Çarşamba 08:34
  • "Son bir yılda ise 36 kadın yardım başvurusunda bulundu"14 Mart 2017 Salı 16:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti