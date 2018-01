Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kan bağışı konusunda yeterli toplumsal dayanışmanın gösterilmediğini kaydederek, “Bunu başarmalıyız” dedi.

Akıncı, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC’den katılımcılarla Girne Acapulco Otel’de yapılan Thalassaemia Dernekleri Semineri’nin açılışında konuştu. Akıncı, “Böyle toplantılarda genellikle sorunların büyüklüğünden, ağırlığından ve genel anlamda başarısızlıklardan söz ederiz. Thalassaemiada ise başarı öyküsünden söz etmeden geçemiyoruz. Bu hepimizi sevindiren, gururlandıran bir gelişme” dedi.



Thalassaemialı çocuk doğumlarındaki düşüşe işaret eden Akıncı, Aile Yasası’ndaki düzenlemeyle 1980’den bu yana kişilerin taşıyıcı olup olmadıklarını bilerek evlendiğini kaydetti. Akıncı, “Thalassaemia hastalarının sayısı yaklaşık 200’lerde sınırlı kaldı. Önlem alınmasa bu sayı bine kadar çıkabilirdi” dedi.



Akıncı, kriz gelmeden önüne geçmenin sadece sağlıkta değil yaşamın her alanında önemli olduğunu söyledi.



Thalassaemialı hastalarının yaşam kalitesini yükseltmenin, sorunlarıyla devlet olarak ilgilenmenin, kan ihtiyaçlarıyla ilgili farkındalık yaratmanın önemine de değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, kan bağışı konusunda da açıklamada bulundu.



Mobil kan bağış aracının köylerde ilgili gördüğünü belirten Akıncı, “Kan bağışı konusunda yeterli bir dayanışmayı toplum olarak gösterdiğimizi söylemek herhalde çok güçtür. Bunu başarmalıyız. Kan bağışında eskiden askerin oranı daha yüksekti. Şimdi 4’te bire düştü. Bu iyi bir gelişme. Her şeyi askerimizden bekleyemeyiz. Sivil toplum olarak bu dayanışmayı ve farkındalığı mutlaka başarmalıyız” dedi.



Kana herkesin her zaman ihtiyaç duyabileceğini de vurgulayan Akıncı, “Kan bağışı konusundaki farkındalık eğitimle ilgili. Yasalarla, zorlamalarla değil, ikna ederek, dayanışma konusundaki farkındalığı artırarak insanların bunu seve seve yapacağı bir iklimi yaratmak şart” dedi.