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Akıncı: TL’nin değer kaybetmesinden dolayı sıkıntılar yaşanıyor

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı TL’nin değer kaybetmesinden dolayı sıkıntılar yaşandığını ancak para birimini değiştirmenin dahi yeterli olmayacağını, çünkü yapılması gerekenler olduğunu söyledi ve bunları anlattı
Akıncı: TL’nin değer kaybetmesinden dolayı sıkıntılar yaşanıyor

Cumhurbaşkanı Akıncı Verigo Festivalinde ülkede dövizin yükselmesinden kaynaklanan krize dikkat çekerek bu konudaki görüşlerini aktardı.

Ülke insanının hiçbir suçu ve günahı olmadan oturduğu yerde zarara uğradığını kaydeden Akıncı “akşam yatıp da sabah kalktığınızda cebinizdeki para azalıyor”dedi.

Akıncı bunun nedeninin kullanılan para birimi olduğunu anımsattı. Cumhurbaşkanı “Bunun nedeni para birimidir. İçinde bulunduğumuz durumda TL’yi kullanmanın dışında bugün için yapılabilecek başka birşey bulunamadı. Geçmişte stabil para birimi de dendi, euro’ya geçişin çalışmaları yapıldı bunlar hep konuşuldu ama bu konuda birşey yapılamadı” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı sadece para birimini değiştirmenin tek başına yeterli olmayacağını söyleyerek yapılması gerekenlere dikkat çekti. Akıncı, “Euroya geçelim de bütün dertlerimiz bitecek. Böyle birşey yoktur. Üretimimiz yapmamız lazım.

Kayıt dışı ekonomiyi önlememiz lazım. Üretimi destekleme adil paylaşım meselesidir. Devletin gelirlerinin hakça olması lazım. Hep fakir fukaranın cebinden hep üreticinin cebinden alırsan ve spekülataörlerden daha fazla kazancı olanlardan yeteri kadar almazsan burada adil bir düzen kuramayız.

Bu işin uzmanları ülke ekonomisinin yarıdan fazlasının kayıt dışı olduğunu söylüyor. Adaletli bir düzen kurmak istiyorsak vergi reformu yapmalıyız. Vergi kaçağını önlememiz lazım. Kamu reformu yaparak kamuda da adaleti getirmemiz lazım. Liyakatı getirmemiz lazım. Gençleri bu topraklarda tutabilmemizin bir yolu da budur”dedi.

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