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Akıncı Trump'ın Kudüs kararını değerlendirdi

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Akıncı Trump'ın Kudüs kararını değerlendirdi
Akıncı, kararın, bölgenin tarihsel gerçeklerine ve uluslararası hukuka uygun olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın, Kudüs’ü İsrail Devleti’nin başkenti olarak ilan etmesi ve ABD Büyükelçiliği’ni Tel Aviv’den Kudüs’e taşıması kararlarının Ortadoğu’daki barış sürecine hiçbir katkı yapmayacağını kaydetti.

Akıncı, kararın, bölgenin tarihsel gerçeklerine ve uluslararası hukuka uygun olmadığını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Akıncı, konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

“ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail Devleti’nin başkenti olarak ilan etmesi ve ABD Büyükelçiliği’ni Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararı, Ortadoğu’daki barış sürecine hiçbir katkı yapmayacaktır.

Bu karar, bölgenin tarihsel gerçeklerine ve uluslararası hukuka uygun değildir. Bölgedeki çatışma ve gerginlikleri daha da artıracağı aşikar olan bu kararın uygulanmaya konmaması yerinde olacaktır.”

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