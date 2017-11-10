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Akıncı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu ile görüştü

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Akıncı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu ile görüştü
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, onur konuğu olarak katıldığı Türkiye Barolar Birliği’nin Ankara’da düzenlediği “Ölümünün 79. Yılında Dünya Lideri Atatürk’ü Anma Programı” öncesinde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Akıncı görüşmede, “Büyük önder Atatürk’ü kaybedişimizin 79’uncu yılında anarken, böylesi bir etkinlikte hazır bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etmek isterim” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, “Onu sizlerle birlikte anmak, onun güncelliğini hiç yitirmemiş olan ideallerini, ilkelerini sizlerle bir kez daha paylaşmak, benim için de onur meselesidir” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye Barolar Birliği’ne daveti için teşekkür etti.

“Atatürk’ün ilke ve idealleri hepimizin ortak idealleridir” diyen Akıncı, Kıbrıs Türk halkının 1920’li yıllardan başlayarak, büyük önder Atatürk’ün ilkelerini, devrimlerini hiçbir zorlama altına kalmadan çok hızlı bir biçimde uyguladığını anımsattı.

“Herkesin dinsel anlamda inanışına saygı gösterirken, devlet yaşamına da laikliği her zaman ön planda tutan bir toplumun mensubuyum” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Büyük önder Atatürk’ün bu ilkelerini de yeniden anımsamak ve bunları sizlerle paylaşmak son derece önemli” dedi.

“Büyük önder Atatürk’ün onca savaşın ardından, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra, bir temel hedef olarak gösterdiği Yurtta Barış, Dünyada Barış ilkesinin de biz Kıbrıs’ta yaşayanlar açısından da son derece önemli olduğunun idraki içinde, bu toplantıda bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı, “İnanıyorum ki onu saygıyla, rahmetle anarken, onun bu çağdaş, hala geçerliliğini koruyan ilkelerinin de bir kez daha altını  çizmiş olacağız” dedi. 

FEYZİOĞLU: “KKTC YAVRU VATAN DEĞİL, KARDEŞ VATANIMIZDIR”

 “Sayın Cumhurbaşkanını Türkiye Barolar Birliği’nde ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz” diyen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu da, KKTC’nin Türk Dil Konuşan Ülkeler ve Akraba Ülkeler Avukatlık Örgütü’nün üyesi olduğunu dile getirdi.

Feyzioğlu, “İzole edilmek istenen, dünyadan ayrı tutulmak istenen bir devletin, bir halkın bulduğu her imkanı kendini anlatmak için kullanması gerekiyor. Bizim yaklaşımımız, KKTC’nin yavru vatan olmadığı, bir kardeş vatan olduğu, tek milletiz ve iki kardeş  devletiz. Birbirimizden öğrenecek çok şey vardır. Karşılıklı olarak tecrübelerimizden yararlanmamız gerekiyor” dedi.

Feyzioğlu, Atatürk’ün ebediyete göçmesinin 79’uncu yılı münasebetiyle, Dünya Lideri Atatürk adlı toplantıda, 20’nin üzerinde yabancı barolar birliği başkanının ve Türkiye’deki tüm baro başkanlarının katılımıyla Atatürk’ün anıldığını belirterek, “Şeref konuğu olarak KKTC Cumhurbaşkanı’nın aramızda olması, bugünü bizler için daha da anlamlandırıyor. Sayın Cumhurbaşkanı’na bu teveccühü için çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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