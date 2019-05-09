  • BIST 88.686
  • Altın 256,028
  • Dolar 6,2282
  • Euro 6,9972
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Akıncı: Türkiye'yi enerji denkleminin dışında tutmak mümkün değil

» »
Akıncı, Doğu Akdeniz'deki enerji gerilimiyle ilgili konuştu. Akıncı, "Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminin dışında tutmak mümkün değil" dedi.
Akıncı: Türkiye'yi enerji denkleminin dışında tutmak mümkün değil

Akıncı, Doğu Akdeniz'deki enerji gerilimiyle ilgili konuştu. Akıncı, "Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminin dışında tutmak mümkün değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TRT Haber'in sorularını yanıtladı. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın konuşmalarından satır başları şöyle: 

"Türkiye bu coğrafyanın çok önemli bir gücü"

Türkiye bu coğrafyanın çok önemli bir gücü. Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminin dışında tutmak mümkün değil. 

"Sahada da gereken adımları atmak zorundayız"

Kıbrıs'ta çözüm olmalı diyorlar ama adım atılmıyor. Benim gördüğüm bu yanlışta ısrar ediliyor. Türkiye'yi veya Kıbrıslı Türkleri cezalandırma söylemleri ile bir yere varılamaz. Sahada da gereken adımları atmak zorundayız. 

"Rum tarafı geçmişte kabul ettiklerini şimdi reddiyor"

Doğu Akdeniz'i iş birliği havzasına dönüştürmek istiyoruz. Rum tarafı geçmişte kabul ettiklerini şimdi reddiyor. Çözümden sonra bile bizim enerjide söz sahibi olmamızı kabul etmiyor. 

KKTC'de koalisyonun dağılması

Kolay bir hükümet modeli değildi 4'lü koalisyon. Bu hükümeti 15 ay kadar sürdürebildiler. Halkın Partisi koalisyondan çekilme kararı aldı. Süreç bundan sonra şöyle işleyecek: 1-2 gün kendi aralarında istişare etme süresi tanımak istedim. Pazartesi ve Salı 3'erli gruplar halinde görüşeceğim. Ben partilere bu istişare hakkını vermek durumundayım. Onlardan alacağım geri dönüşler sonucunda Meclis'te güven oyu alabilecek bir görevlendirmeyi yapmaktır. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çeler: Görevi devredene kadar çalışmaya devam etmek sorumluluğumuzdur09 Mayıs 2019 Perşembe 16:43
  • CTP Parti Meclisi toplanacak09 Mayıs 2019 Perşembe 16:38
  • Lefkoşa’da Gençlik ve Spor Festivali yapılıyor09 Mayıs 2019 Perşembe 16:32
  • Denktaş: “Beklenti, hükümet gidecek doviz düşecekti… Düştü mü?”09 Mayıs 2019 Perşembe 16:26
  • Denktaş: "Yolsuzluklarla mücadele edeceğim diyen arkadaş kaçmayı tercih etti"09 Mayıs 2019 Perşembe 14:50
  • YDP pazar günü MYK ve Parti Meclisini topluyor09 Mayıs 2019 Perşembe 14:40
  • KAR-İŞ'in süresiz grevi sona erdi, otobüscü art niyetli değildir09 Mayıs 2019 Perşembe 14:39
  • Basın Emekçileri Sendikası’ndan Kişmir ve Kurtoğlu Estonya’da gerçekleştirilen EFJ Genel Kuruluna katılıyor09 Mayıs 2019 Perşembe 14:26
  • Denktaş basın açıklaması yapıyor (CANLI)09 Mayıs 2019 Perşembe 14:17
  • Startups4Peace programı lansmanı yarın09 Mayıs 2019 Perşembe 14:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti