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Akıncı, Twitter’da adı kullanılarak açılan sahte hesaptan sahte mesaj ve cevaplar yayımlandığını açıkladı

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Akıncı, Twitter’da adı kullanılarak açılan sahte hesaptan sahte mesaj ve cevaplar yayımlandığını açıkladı
Akıncı, Twitter’da adı kullanılarak açılan sahte hesaptan sahte mesaj ve cevaplar yayımlandığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, adı kullanılarak açılan sahte hesaptan sahte mesajlar ve cevaplar yayınlanarak böylesi bir zamanda bile politik çıkar amaçlandığını belirterek, “Tüm insanlığın can derdinde bulunduğu içinden geçmekte olduğumuz bu çok zor günlerde, inanılması güç ama ne yazık ki bunlarla da uğraşmak zorunda bırakılıyoruz. Bazı karanlık kimliklerde sahtekarlık ve ahlaksızlık tavan yapmış ne yazık” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, “Bu zamanda böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldığım için gerçekten üzgünüm” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Twitter’daki sahte hesaba dikkat edilmesini istediği sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Twitter’daki sahte hesaba dikkat!

MAkinciOfficial kullanıcı adını taşıyan kişisel Twitter hesabımda “Official” kelimesindeki “i” harfini eksilterek yaratılan sahte hesaptan sahte mesajlar ve cevaplar yayınlanıp böylesi bir zamanda bile politik çıkar amaçlanıyor. Tüm insanlığın can derdinde bulunduğu içinden geçmekte olduğumuz bu çok zor günlerde, inanılması güç ama ne yazık ki bunlarla da uğraşmak zorunda bırakılıyoruz. Bazı karanlık kimliklerde sahtekarlık ve ahlaksızlık tavan yapmış ne yazık. Bu zamanda böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldığım için gerçekten üzgünüm.”

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