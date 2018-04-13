Akıncı: “UBP bundan böyle bu toplantılara davet edilmeyecek”

Toplantıya Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Başbakan Tufan Erhürman, Halkın Partisi Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Toplumcu Demokrasi Partisi Başkanı Cemal Özyiğit, Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.Görüşmeye anamuhalefet Ulusal Birlik Partisinden temsilci katılmadı.

Yaklaşık birbuçuk saat süren görüşmenin sonunda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı basına açıklamalarda bulundu.

Toplantının yararlı geçtiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Musyafa Akıncı, herkesin bakış açısını öğrenmeye çalıştığını, kendisinin de görüşlerini ortaya koyduğunu belirtti.

“Herkes barış ve huzur ister. Gelecek kuşaklara huzurlu bir ortam bırakmak lazım. Bu adanın nimetlerinden herkes adil bir şekilde yararlanmalıdır. Birbirimizi anlamamız ve ortak bir gelecek ile ortak vizyon çok önemlidir” diyen Akıncı bunun da diyalog ve birbirini anlamakla mümkün olabileceğini vurguladı.

50 yıldır Kıbrıs sorununa kalıcı çözüm bulunamadıuğına vurgu yapan Akıncı bu işin bir 50 yıl daha gidemeyeceğinin herkes tarafından kabul edilebilir bir söylem hgaline geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı “Ucu açık bir müzakere sürecinin artık olamayacağı, bunun eskiye ait bir söylem olduğunu uzunca bir süredir söylüyoruz. Ucu açık ve çözüm odaklı olmayan bir görüşmeye karşı olduğumuzu daha önce de söyledik şimdi de aynı görüşteyiz” diye konuştu.

Rum lider ile yapacağı toplantıda onun ne düşündüğünü anlamaya çalışacaklarını kaydeden Akıncı, “Rum müzakerecin dediği gibi artık uzatmaları oynuyoruz ifadesi var. Bu doğrudur. Ancak Kıbrısın geleceği ortak kaderimiz ortak geleceğimizdir. Bu her zamnki gibi ortak hedefimiz olmaya devam edecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı UBP genel başkanı Hüseyin Özgürgün’ün toplantıya katılmamasıyla ilgili bir soru üzerine bu tercihin UBP’nin tercihi olduğunu belirtti.

Akıncı “bir önceki toplantıda da gelmemişti ancak genel sekreterini görevlendirmişti. Bu defa davet yaptık geri dönüş olmadı basın yolu ile oldu. Kimseyi bu toplantılara zorla getiremeyiz. Katılanlar görüşlerini paylaşır katılmayanlar kendi kararlarını kendileri veriyor. Saygı konusuna gelince bu hayatın her alanında geçerlidir. Saygı gösterdiğiniz kadar saygı görürsünüz. Bu söylemleri yapan bir lider bir daha Cumhurbaşkanlığındaki görüşme için ben davet istemem demiştir. Dolayısı ile bu dileğini yerine getişreceğiz” diye konuştu.