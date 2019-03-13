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Akıncı: Ülkemizde herhangi bir yasaklı kitap listesi bulunmamaktadır

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kamuoyunda tartışma yaratan “yasaklı kitap buldurmadan” dolayı tutuklama konusundaki tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.
Akıncı: Ülkemizde herhangi bir yasaklı kitap listesi bulunmamaktadır

Akıncı açıklamasında, son zamanlarda halk arasında özgürlüklerin kısıtlanmakta olduğuna ilişkin kaygının giderek büyümekte olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklaması şöyle : “Kıbrıs Türk halkı, uygar dünyanın demokrasi, özgürlük ve insan hakları anlayışını benimsemiş ve bu değerlere uygun bir yaşam sürmeyi ortak amaç edinmiştir. Halkımız aynı zamanda terörün ve şiddetin gelişip yaygınlaşmasına karşı azami mücadeleyi öngören evrensel anlayışa da sıkı sıkıya bağlıdır.

Bu çerçevede dikkat edilmesi gereken, özgürlükleri tehdit eden demokrasi dışı yaklaşımlarla kararlı bir şekilde mücadele edilirken, özgürlük ve demokrasi ortamına zarar vermemektir. Son zamanlarda halkımız arasında özgürlüklerin kısıtlanmakta olduğuna ilişkin kaygı giderek büyümektedir. Yasa koyucu ve uygulayıcılar bu kaygıyı önemle dikkate almalıdır.

Bu kaygılar dikkate alınarak özgürlükçü bir perspektifle, mevzuatta şiddet-terör ile demokrasi özgürlükler arasındaki ayırımın belirgin bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Ülkemizde, özgürlüklerin kısıtlanması yerine artırılmasına ilişkin bir yönelim içinde olunmalı, kendimizi bir parçası hissettiğimiz çağdaş dünyanın değerleriyle bütünleşmeyi sağlayacak adımlar atılmalıdır.

Unutulmamalıdır ki şiddet, özgürlük ve demokrasi ikliminde değil, baskıcı ve otoriter ortamlarda gelişmeye zemin bulur.

Yasaklı kitap bulundurma suçlamasıyla ilgili tutuklama yapılması, kamuoyunda son iki gündür yoğun bir şekilde tartışılmaktadır.

Bilindiği gibi ülkemizde herhangi bir yasaklı kitap listesi bulunmamaktadır.

Bu durum, yurttaşlardaki kaygıyı daha da artırmaktadır. Terör, şiddet ve kitap okuyuculuğu arasında doğrudan ilişki kurmanın, toplumun özgürlük algısında yarattığı tahribat görmezden gelinmemelidir.

Bütün bu tartışmalar içinde kendimize evrensel hukuk normlarını ve insan hakları değerlerini rehber edinmek, tutulacak en akılcı yoldur.”

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