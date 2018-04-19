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Akıncı, Uluçay ile AKPA ve AP Toplantılarına katılacak milletvekillerini kabul etti

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve önümüzdeki dönem Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (AKPA) ile Avrupa Parlamentosu (AP) toplantılarına katılacak milletvekillerinden oluşan heyeti kabul etti.
Akıncı, Uluçay ile AKPA ve AP Toplantılarına katılacak milletvekillerini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 12.30’da gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ, Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin de hazır bulundu.

ULUÇAY

Meclis Başkanı Uluçay kabulün basına açık bölümünde yaptığı konuşmada, Meclisin dış ilişkiler konusunda daha güçlü ve daha koordineli bir çalışma yapabilmesi adına dış temaslarda 5 milletvekilinin görevlendirildiğini belirtti.
AKPA toplantılarına katılacak 2 ve AP toplantılarında bulunacak 3 kişi ile kısa da olsa Cumhurbaşkanıyla bir istişare toplantısı gerçekleştirmek istediklerini belirten Uluçay, her iki yerde toplantıların gelecek hafta başlayacağını hatırlattı.
Uluçay, daha önce ilk ziyareti Dışişleri Bakanı Özersay’a yaptıklarını da ekledi.

AKINCI

Cumhurbaşkanı Akıncı da kimisi yeni milletvekili olmuş ama uzun zamandır Kıbrıs konusunun içinde yer almış, kimisi önceden milletvekilliği yapmış ve dış temaslarda bulunmuş kişilerden oluşan birikimli insanların söz konusu heyetlerde olmasının faydalı olacağına dikkati çekti.
Akıncı, Meclis’teki bilgilerin güncel tutulması açısından bu temasların önemine işaret ederek, uygun zamanlarda bu tip istişare toplantılarının tekrarının yararlı olacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığına yurtdışı temaslarla ilgili notların geldiğini, aynı şekilde Cumhurbaşkanının temaslarının da Meclis’e yollandığını kaydeden Akıncı, aradaki istişarenin yararlı olacağını, en iyisini elde etmek için çalışacaklarını söyledi.
AKPA ve AP’de KKTC’yi temsil edecek 5 kişilik milletvekili grubunda CTP Milletvekilleri Fikri Toros ve Armağan Candan, HP Milletvekili Erek Çağatay ve UBP Milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu ve Hamza Ersan Saner bulunuyor.

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