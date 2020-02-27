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Akıncı, Uluçay, Tatar ve Şefik’le bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar ve Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’le bir araya geldi.
Akıncı, Uluçay, Tatar ve Şefik’le bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar ve Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’le bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşmede, gündemdeki Anayasa değişikliği konusu ele alınacak.

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