  • BIST 88.125
  • Altın 337,580
  • Dolar 6,4499
  • Euro 7,1137
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Akıncı uluslararası örgütlerle iletişimi sürdürüyor

» »
Akıncı uluslararası örgütlerle iletişimi sürdürüyor
Akıncı uluslararası örgütlerle iletişimi sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı uluslararası örgütlerle iletişimi sürdürüyor. Akıncı, bu çerçevede BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf Bin Ahmad Al-Othaimeen’e de mektup gönderdi.

BM Genel Sekreteri Guterres dün Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar aracılığı ile Cumhurbaşkanı Akıncı’ya dünya liderlerine yapmış olduğu çağrıyı iletti.

Guterres söz konusu çağrıda global bir ateşkes çağrısında bulunarak, savaşların sonlandırılmasını, sorunların diplomasiyle çözülmesini istemiş ve koronavirüs tehdidine karşı hep birlikte mücadele edilmesini önermişti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, gönderdiği cevabi mektupta BM Genel Sekreteri Guterres’in çağrısını tümüyle desteklediğini, Kıbrıs Türk toplumunun Kıbrıs Rum toplumu ile ve uluslararası toplumla bu mücadelede her türlü işbirliğini yapmaya hazır olduğunu vurguladı. Akıncı gerek kendisinin Kıbrıslı Rum lider ile gerekse de İki Toplumlu Sağlık Komitesi üyelerinin birbirleriyle iletişim halinde olduklarını da Guterres’e duyurdu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ayrıca, BM Genel Sekreteri’ne Dünya Bankası, AB Komisyonu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının başkanlarına gönderdiği mektuplardan da söz ederek, Birleşmiş Milletler’in de içinden geçilmekte olan zor dönemde Kıbrıs Türk halkı ile dayanışma ve yardımlaşma içinde olmasını talep etti.

Benzeri bir mektubu da İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri’ne gönderen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC’nin gözlemci üyesi olduğu örgütten ve İslam Kalkınma Bankası’ndan Kıbrıslı Türklerle yardımlaşma ve dayanışma içinde hareket edilmesi beklentisini iletti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dün de korona virüs salgını nedeniyle Kıbrıs Türk halkının içinde bulunduğu zor durumu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Dünya Bankası Başkanı David Malpass ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Suma Chakrabarti’ye ileterek acil yardım talebinde bulunmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar:Sıkı tedbirleri sonuna kadar devam ettirmek durumundayız28 Mart 2020 Cumartesi 15:37
  • Sungur “Ekonomik Paket Yetersiz, Eksiklikler Tamamlanmalı28 Mart 2020 Cumartesi 12:52
  • Sol Hareket Hükümeti İstifaya Çağırdı28 Mart 2020 Cumartesi 12:27
  • Acil kan aranıyor28 Mart 2020 Cumartesi 12:19
  • KKTC'de #COVİD'den ilk ölüm28 Mart 2020 Cumartesi 11:57
  • Vakıflar İdaresi’nden yabancı öğrencilere yardım28 Mart 2020 Cumartesi 11:35
  • Türkiye'ye giden 450 kişi Niğde’de karantinaya alındı28 Mart 2020 Cumartesi 10:16
  • Mağusa’da bir restaurantta yangın!28 Mart 2020 Cumartesi 10:07
  • Karantina Kurallarına Uymadı28 Mart 2020 Cumartesi 10:00
  • Pilli:Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi karantina hastanesine dönüştürülüyor28 Mart 2020 Cumartesi 09:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti