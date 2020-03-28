Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı uluslararası örgütlerle iletişimi sürdürüyor. Akıncı, bu çerçevede BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf Bin Ahmad Al-Othaimeen’e de mektup gönderdi.

BM Genel Sekreteri Guterres dün Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar aracılığı ile Cumhurbaşkanı Akıncı’ya dünya liderlerine yapmış olduğu çağrıyı iletti.

Guterres söz konusu çağrıda global bir ateşkes çağrısında bulunarak, savaşların sonlandırılmasını, sorunların diplomasiyle çözülmesini istemiş ve koronavirüs tehdidine karşı hep birlikte mücadele edilmesini önermişti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, gönderdiği cevabi mektupta BM Genel Sekreteri Guterres’in çağrısını tümüyle desteklediğini, Kıbrıs Türk toplumunun Kıbrıs Rum toplumu ile ve uluslararası toplumla bu mücadelede her türlü işbirliğini yapmaya hazır olduğunu vurguladı. Akıncı gerek kendisinin Kıbrıslı Rum lider ile gerekse de İki Toplumlu Sağlık Komitesi üyelerinin birbirleriyle iletişim halinde olduklarını da Guterres’e duyurdu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ayrıca, BM Genel Sekreteri’ne Dünya Bankası, AB Komisyonu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının başkanlarına gönderdiği mektuplardan da söz ederek, Birleşmiş Milletler’in de içinden geçilmekte olan zor dönemde Kıbrıs Türk halkı ile dayanışma ve yardımlaşma içinde olmasını talep etti.

Benzeri bir mektubu da İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri’ne gönderen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC’nin gözlemci üyesi olduğu örgütten ve İslam Kalkınma Bankası’ndan Kıbrıslı Türklerle yardımlaşma ve dayanışma içinde hareket edilmesi beklentisini iletti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dün de korona virüs salgını nedeniyle Kıbrıs Türk halkının içinde bulunduğu zor durumu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Dünya Bankası Başkanı David Malpass ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Suma Chakrabarti’ye ileterek acil yardım talebinde bulunmuştu.