Akıncı: “Uluslararası platformlarda destek bulmak mümkün değil”

İşte 4. Cumhurbaşkanı Mustyafa Akıncı'nın açıklaması;

“Devletimizden, egemenliğimizden ve Türkiye’nin garantisinden vazgeçmeyiz” söylemi sürekli tekrarlanır oldu. Böyle olunca da bu söylemlerdeki tutarsızlıkları ortaya koyarak halkımızı aydınlatmak zorunlu oluyor.

En başta vurgulanması gereken husus, garanti kavramının neyin garantisi olduğuna ilişkindir. Türkiye’nin garantisi 1960’ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’ni kapsamaktadır ve bu cumhuriyetin toprak bütünlüğünü, yani bölünmezliğini garanti etmektedir.

Ayrıca bunun iki garantörü daha vardır ve bunlar da Yunanistan ve Birleşik Krallık’tır. Ayrı egemenliğe sahip yan yana iki tanınmış devlet talebi ile Kıbrıs Cumhuriyeti’ni garanti eden üç ülkeden birinin bu yeni durumu garanti etmesini istemek, içi boş bir hamasetten öte bir şey değildir.

Kısacası iki ayrı tanınmış devlet siyaseti ile 1960 ortaklık devletinden kaynaklanan garanti sisteminin devamını istemek ve bu tür yaklaşımlarla uluslararası platformlarda destek bulmak hiç mümkün değildir. Sonuç, Rum tarafının siyaseten rahatlaması, bizim ise daha da yalnızlığa itilmemiz olacaktır.