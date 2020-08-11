Akıncı: “Uluslararası toplumun tüm platformlarında Kıbrıslı Türkler hakkı olanı elde edecek”

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın himayelerinde, Kayhan Karaca ve Prof. Dr. Çağlar tarafından hazırlanan, “KIBRIS ‘Avrupa’nın Aile Kavgası’” kitabının tanıtım etkinliği düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın himayelerinde, Kayhan Karaca ve Prof. Dr. Mehmet Çağlar tarafından hazırlanan, Avrupa Konseyi’nde 1950-1974 yılları arasındaki Kıbrıs tartışmalarının yer aldığı “KIBRIS ‘Avrupa’nın Aile Kavgası’” kitabının tanıtım etkinliği Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlendi.

Dün akşam saat 19.30’daki etkinlikte, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın yanı sıra milletvekilleri, akademisyenler ve çok sayıda gazeteci yer aldı.

“BU ÇALIŞMA BİR İLK”

Burada gerçekleştirdiği konuşmada Kayhan Karaca ve Prof. Dr. Mehmet Çağlar’a kitabın hazırlanmasında ortaya koyduğu çaba nedeniyle teşekkür eden Cumhurbaşkanı Akıncı, yapılan çalışmanın bir ilk olmasının önemine değinerek çalışmanın arkasının gelmesi yönünde çalışma başlatılmasından duyduğu memnuniyetin altını çizdi.

Kıbrıslı Türklerin Avrupa Parlamentosu’ndaki temsiliyetinin tüm çabalara karşın sonuçsuz kaldığını, 2004’ten sonra ise Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi’ne asli olarak olmasa da bulunma fırsatı yakalandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Kıbrıs Türk halkı çözüm iradesini ortaya koyduğu zaman uluslararası platformlarda kapıların açıldığını da gözlemliyoruz… 2004 Annan Planı çalışmaları sonrası bize verilen tüm sözler yerine getirilemedi… Özellikle Avrupa kurumlarının Avrupa Birliği çerçevesinde vaat ettiklerinin hepsi yapılmadı bunun da altını çizmek gerekiyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi’nde 2004 yılından sonra sınırlı olsa da Kıbrıslı Türklerin söz hakkı olmasının sevindirici olduğunu kaydetti.

“ÇÖZÜM İRADESİNDEN UZAKLAŞTIĞIMIZDA RUMLARIN TEK BAŞINA TEMSİLİYETİNİN PERÇİNLENDİĞİNİ GÖZLEMLEDİK”

Sadece Avrupa Konseyi değil uluslararası toplumun tüm platformlarında Kıbrıslı Türklerin hakkı olanı elde edeceğine inanç belirten Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Bunun mücadelesini çözüm iradesinden uzaklaşamadan, bıkmadan usanmadan vermek lazımdır. Çözüm iradesinden uzaklaştığımızda Rumların tek başına temsiliyetinin perçinlendiğini gözlemledik… Avrupa Konseyi bunun bir örneği… Bu kabul edilebilir değildir.” dedi.

“BELGESEL NİTELİĞİNDEKİ BU KİTAP KÜLTÜRÜMÜZE YAPTIĞIMIZ BİR KATKIDIR…”

Konuşmasının devamında 2015-2020 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yürütülen önemli kültürel ve sanatsal çalışmaları örnekleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Belgesel niteliğindeki bu kitap kültürümüze yaptığımız bir katkıdır… Akademisyenlere, araştırmacılara ve siyasilere de önemli bir kaynak hizmeti sunacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın bu dönemde tam teşekküllü bir orkestra halini alarak ülke kültürel yaşamına büyük katkı sağladığını dile getiren Cumhurbaşkanı, yapılan konserlerin CD’lerinin toplumsal belleğe bir katkı olarak sunulduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Fatih Orbay tarafından hazırlanan Kuzey Kıbrıs’ın kuşları isimli belgesele, Niyazi Türkseven’in Kıbrıs Kuşları isimli kitabına, Tuncer Bağışkan tarafından hazırlanan Kıbrıs’ta Osmanlı Eserleri isimli kitabına da değinen Cumhurbaşkanı, çocuklara Çocuk Hakları Bildirgesi’ndeki haklarını öğreten Haklarımı Biliyorum isimli kitabın 50 bin adetinin ve iklim değişikliği sorunlarına dikkat çeken Bu Benim Dünyam isimli kitabın okullara dağıtıldığını anımsattı. Nihat Nalbantoğlu tarafından kaleme alınan Dezavantajlarına Rağmen Başarılmış bir hayat ismiyle yine Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yaşam bulan ve engellilerle ilgili farkındalık yaratmaya yönelik hazırlanan kitaba ek olarak, Gülsen Bozkurt’un Talasemi Sendromları, Mehmet Barışsever’in Kıbrıs’ta Sıtma Mücadelesi’nin okuyucuyla buluşturulduğunu dile getirdi.

Rum Lider Nikos Anastasiadis’le 26 Şubat 2019’ta vardıkları uzlaşı çerçevesinde, Kıbrıs Türk halkının 1963 öncesi kültürel, sanatsal, sosyal ve siyasal hayatından önemli kesitler içeren ses ve video arşivleri ile 1974 sonrası kuzeyde kalan ve koruma altına alınan Kıbrıslı Rum sanatçılara ait 219 tablonun karşılıklı iadesinin öneminin de altını çizdi.

Cumhurbaşkanı, Kayhan Karaca ve Prof. Dr. Mehmet Çağlar tarafından hazırlanan, Avrupa Konseyi’nde 1950-1974 yılları arasındaki Kıbrıs tartışmalarının yer aldığı KIBRIS “Avrupa’nın Aile Kavgası” kitabının da ülke kültür ve siyasi yaşamına büyük katkı yapacağına inanç belirtti.

KATKILARI NEDENİYLE CUMHURBAŞKANI AKINCI’YA TEŞEKKÜR EDİLDİ

Etkinliğe Fransa’dan video ile bağlanan Kayhan Karaca, kitabın uzun yıllar süren arşiv çalışması sonucu ortaya çıktığını dile getirerek projeye inanarak destek veren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya teşekkürlerini iletti.

Kitabın, Avrupa Konseyi tutanaklarının tasnif edilmesi sonucu hazırlandığını ifade eden Karaca, Kıbrıs Sorunu’nun 1960’lı yılların çok öncesinde dahi Avrupa Konseyi’nin gündeminde olduğunu anımsattı.

Kitabın Kıbrıslı Türklerin, Rumların, Yunanlıların, Türklerin ve Britanyalıların siyasi mirası olduğunu söyleyen Karaca, kitapta gerçekleşmiş tartışmaların orijinal arşivler belgesinde hazırlandığını ve içerisinde hazırlayanların yorumlarının bulunmadığını belirtti.

Konuşmasında Kıbrıs Sorunu düzleminde Kıbrıslı Türklerin Avrupa Konseyi’ndeki temsili ile ilgili bilgiler veren Mehmet Çağlar, kitabın içeriğinden bahsederek kitabın öneminin altını çizdi.

Kitapta Kıbrıs Cumhuriyeti öncesi Kıbrıs’a dair tartışmaların belge formunda bulunabileceğini söyleyen Çağlar, bu belgelerin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı himayelerinde kitapla buluşmasının bundan sonraki araştırmalara da ışık tutacağını kaydederek Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkürlerini iletti.