Akıncı: Umarım Rum Liderliği yaratılan durumu tamir eder

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs Meclisi’nde alınan Plebisit’in kutlanmasına yönelik kararla ilgili bugün yeniden değerlendirmelerde bulundu.

Kilisenin öncülük ettiği ENOSİS için imza toplanması kararının 67 yıl sonra kutlanmasına ilişkin kararın Kuzey Kıbrıs’ta infiale neden olduğunu anımsatan Akıncı; tepkilerin haklı olduğuna vurgu yaptı.

Güven Artırıcı Önlemler alınması gereken bir zamanda güveni erozyona uğratacak kararlar alınmasını eleştiren Akıncı; ‘Kaldı ki 67 yıl sonra böyle bir olayın okullarda anılmasına vesile olan davranışa DİSİ’nin destek olması kabul edilebilecek bir davranış değil’ dedi.

Kıbrıs’taki gelişmeleri değerlendirmesinde Akıncı, İngiltere’de Brexit’in önünü açan süreci örnek göstererek, ‘küçük bir partinin başlattığı AB’den ayrılma olayını Meclis’in çoğunluğu onaylama noktasına geldi. Dolayısıyla konu hafife alınacak bir konu değil, konu düzeltilmeli karar iptal edilmeli, Rum Lider adım atmalı’ ifadelerini kullandı.

Akıncı, “Göreve başladıktan bir ay sonra iki tarafta cep telefonunun kullanılması için karar aldık. Teknik çalışmalar hazır ancak çalışmaların Güney’deki bir yasaya takıldığı bize söylendi. Rum Meclisi bunun için çalışmalıdır, oturup bu yasayı tadil edip mobil iletişimine yardımcı olacağına böyle bir karar alıyor.Bu, güvensizlik yaratlıyor’ diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kuzey’de ilhak biçiminde gelişen söylemlere de değindi.

Akıncı “ilhak şeklindeki söylemlere karşıyım KKTC’nin seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak karşıyım, benzer bir tavrı Rum Liderliğinden de beklemek hakkımızdır’ dedi.

Değerlendirmesinde Federal çözüm iradesine de işaret eden Akıncı şöyle dedi:

‘Federal çözüm hedefinin son gelişmelerle darbe aldığını kaydederek; ‘Umarız Rum liderliği bu yaratılan durumu tamir edecek davranışlar içine girer’ dedi.