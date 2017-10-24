Akıncı: Üniversite sayısı 30'a varıyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nu (YÖDAK) ziyaret ederek YÖDAK Başkanı Akile Büke ve bazı kurulu üyeleriyle görüştü.

Akıncı, ziyarette yaptığı konuşmada, üniversite sayısının 30’a varmasının söz konusu olduğunu dile getirdi, iyi kaliteli nitelikli oldukça üniversite açılmasında bir sıkıntı olmadığını ancak ”nasıl olursa olsun sayı artsın nicelik olarak büyüyelim” arayışında olmamak gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, saat 14.00’te gerçekleştirilen ziyarette yaptığı konuşmada, Büke’nin yaklaşık 10 aydır görevde olduğunu, bu sürede ciddi işler yapıldığını ve yapılmaya devam edildiğini söyledi, Büke ve YÖDAK üyelerini kutladı.

Daha önceki dönemde başkan ve üyelerin bir araya gelemediği aylar geçirildiğini ifade eden Akıncı, dolayısıyla konularla, sorunların biriktiğini belirtti.

Yüksek Öğretim alanına çok önem verdiklerini, bu alanın ülkenin ve toplumun geleceği açısından son derece önemli bir alan olduğunu dile getiren Akıncı, “Hiç bu şekilde olmamalıydı, sorunlar bu şekilde birikmemeliydi. Ama olan oldu, onları geride bıraktık. Yeni bir sayfa açtık, bu sayfanın en güzel şekilde geleceğe dönük olarak yazılmasını diliyoruz” diye konuştu.

Bunun için temel bazı gereksinimler olduğunu dile getiren Akıncı, “Eminim siz de bunun farkında ve bilincindesiniz ve bu doğrultuda çalışıyorsunuz” dedi.

Halkın yüksek öğrenim sektörünün kaliteli ve nitelikli bir şekilde geleceğe ulaşmasını istediğini dile getiren Akıncı, ülkede 100 bini aşan öğrenci, faaliyette olan 16 üniversite olduğunu, ancak sırada izin bekleyen üniversiteler de bulunduğunu ifade etti.

Üniversite sayısının 30’a varmasının söz konusu olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, iyi kaliteli nitelikli oldukça üniversite açılmasında bir sıkıntı olmadığını ancak ”nasıl olursa olsun sayı artsın nicelik olarak büyüyelim” arayışında olmamak gerektiğini vurguladı.

Akıncı niteliği ve kaliteyi koruyarak büyümenin öneminin altını çizdi ve üniversitelerle ilgili toplumun gelişimini kalkınmasını olumlu yönde etkileyecek çok şeyler yapılabileceği kanaatinde olduğunu belirtti. Akıncı, YÖDAK’ın yönlendiriciliğinde üniversitelerde AR-GE’ nin (Araştırma ve Geliştirme) ve buna ayrılan kaynakların artırılmasının önemli olduğu kaydetti.

YÖDAK’ın kendine yaraşır bir mekana kavuşmasının önemli olduğunu da kaydeden Akıncı , YÖDAK’a daha yakışan bir mekanda hizmet verilmesinin önemli olduğunu söyledi.

BÜKE

YÖDAK Başkanı Akile Büke de Cumhurbaşkanı Akıncı’nın başından beri çalışmalarını çok yakından takip ettiğini ve desteklediğini söyledi ve teşekkür etti.

İlk günden itibaren kalite üzerinde çalıştıklarını ifade eden Büke kuruluşu eski tarihe dayanan üniversitelerin uluslararası akreditasyonları bulunduğunu, eğitim kalitelerinin uluslararası kuruluşlar tarafında tescil edildiğini söyledi.

Büke, bu tür üniversitelerin sayısını artırmanın ve AB’ye yönelik kalite çalışmalarını tüm üniversiteler ve programlarda yaygın olarak devam ettirmenin amaçları olduğunu vurguladı.

AR-GE’nin çok önemli olduğunu, üniversitelerin çok önemli bir öğretim üyesi potansiyeli bulunduğunu söyleyen Büke, son ziyaretlerinde hem eğitim öğretim hem de AR-GE ve topluma katkı bağlamında üniversitelerin yaptıkları çalışmaları da değerlendirdiklerini söyledi.