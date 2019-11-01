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Akıncı ve Baybars'tan Hazar Ergüçlü'ye tebrik mesajı

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Festivalde Ödülü’e layık görülen Hazar Ergüçlü'yü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars tebrik etti.
Akıncı ve Baybars'tan Hazar Ergüçlü'ye tebrik mesajı

Dün akşam Antalya 56. Altın Portakal Film Festivalinde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görülen Hazar Ergüçlü'yü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars tebrik etti.

İşte Akıncı ve Baybars'ın tebrik mesajları...

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Antalya 56. Altın Portakal Film Festivali kapsamında En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görülen Kıbrıslı Türk sanatçı Hazar Ergüçlü’yü kutladı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya paylaşımında “Sevgili Hazar bir başarıya daha imza attı, hepimizi gururlandırdı. Tebrik eder başarılarının devamını dilerim” ifadelerine yer verdi.

İçişleri Baybars Hazer Ergüçlü'yü kutladı. Baybars"  ,Antalya 56. Altın Portakal Film Festivalinde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne laik görülen, ülkemizin yetiştirdiği kıymetli sanatçımızdan Hazar Ergüçlü'nün büyük başarısı bizleri gururlandırmıştır. Özellikle sanat alanında Kıbrıslı Türk sanatçılarının başarıları geleceğe yönelik her zaman bizleri umutlandırmaktadır. Değerli sanatçımız Hazar Ergüçlü'yü candan tebrik eder, başarılarının devamını dilerim."ifadelerini kullandı. 

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