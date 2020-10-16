Akıncı ve Erhürman birlikte yürüyecek

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı ile Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında ortak yürüyüş düzenliyor.
Etkinlik, bugün saat 17:30’da Lefkoşa, Dereboyu bölgesinde, Citroen ışıklarında toplanılması ve sonrasında düzenlenecek yürüyüş şeklinde organize edildi. Etkinlik komitesi, katılacak olanların, maske takma konusuna hassasiyet göstermeleri gerektiğini vurguladı.
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