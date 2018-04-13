AKINCI VE ÖZGÜRGÜN GERGİNLİĞİ

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kimseyi zorla toplatılara getiremeyiz… Bu şekilde bir tavır içerisine giren bir lider, ‘bir daha cumhurbaşkanlığındaki böylesi bir toplantı için ben artık davet istemem' demek ister. Dolayısıyla bu isteğini de biz yerine getireceğiz

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Mecliste temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle bir araya geldi. Konuşması sonrasında bir gazetecinin Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün toplantıya katılmaması ve “makamına saygım var, ama kendisine saygı duymuyorum” açıklamalarının sorulması üzerine ise Cumhurbaşkanı Akıncı, Özgürgün’ün bir önceki toplantıya da yurt dışında olduğu gerekçesiyle katılmayarak, Genel Sekreter’ini kendisini temsilen gönderdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Akıncı, bu sefer toplantı çağrılarına yanıt da alamadıklarını belirterek, geri dönüşün basın yoluyla yapıldığını kaydetti.

Akıncı şöyle konuştu: “Kimseyi zorla bu toplantılara getiremeyiz, katılan arkadaşlar görüşlerini bizimle paylaşıyor. Tekrar kendilerine teşekkür ediyorum. Katılmayan arkadaşlar kendi kararlarını kendileri veriyorlar. Gelmeyi, katılmayı, paylaşmayı, görüş ifade etmeyi uygun görmüyorlar. Dolayısıyla buna söylenecek fazla bir şey yok. Saygı konusunda ise hayatın her alanında geçeridir. Sadece siyaset kurumu bağlamında değil, saygı gösterdiğiniz kadar saygı görürsünüz. Bu şekilde bir tavır içerisine giren bir lider, ‘bir daha Cumhurbaşkanlığındaki böylesi bir toplantı için ben artık davet istemem’ demek ister. Dolayısıyla bu isteğini de biz yerine getireceğiz” dedi.