Akıncı: Yargılanması Gereken, Müdahaleyi Hak Görenlerdir

Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) Başkanı ve köşe yazarı Ali Kişmir’in yazdığı bir köşe yazısı nedeniyle "Güvenlik Kuvvetleri’nin manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif ettiği" iddiası ile mahkemeye verilmesine, Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan tepki geldi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Akıncı, bu davada yargılanması gerekenin Ali Kişmir değil, “devlete her türlü antidemokratik yöntemlerle müdahale etmeyi kendilerinde hak görenler” olduğunu söyledi.

Akıncı, Ekim 2020’de gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi, Kolordu Komutanı ve KKTC’deki MİT sorumlusu ile Beyaz Ev olarak anılan askerin denetimindeki binada bazı UBP’li Milletvekilleri ile buluştuğunun belindiğini ifade etti.

Yapılan görüşmede, Ankara’dan alınan talimatlar çerçevesinde, seçimlerde kendilerinden beklenenlerin “uygun bir dilde” Milletvekillerine iletildiğini söyleyen Akıncı, “O günlerde bu olay sadece Elçiyi kapsayacak şekilde basına da yansımıştı. Ancak gerçek durumu toplumumuzla paylaşmış, elçiyi Cumhurbaşkanlığı’na davet ederek durumu protesto ettiğimizi de halkımıza duyurmuştuk” ifadelerini kullandı.

Söz konusu süreçte, Ali Kişmir’in bu konuda yazdığı bir yazı nedeniyle, ağır cezada yargılanmasının gündeme getirildiğin söyleyen Akıncı, “Şu kadarını söyleyim ki, bu davada yargılanması gereken gazeteci Ali Kişmir değildir. Asıl yargılanması gerekenler, tanıdıklarını iddia ettikleri ve sözde başkalarının da tanımasını istedikleri devlete her türlü antidemokratik yöntemlerle müdahale etmeyi kendilerinde hak görenlerdir. Bugün bunu yapacak mahkeme bulunmayabilir ama tarihin yargısından kurtulmak mümkün olmayacaktır” dedi.