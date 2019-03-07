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Akıncı, yarın akşamki resepsiyonu iptal etti

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Akıncı, yarın akşamki resepsiyonu iptal etti
Akıncı, yarın akşamki resepsiyonu iptal etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yarın akşam verecekleri resepsiyonu, Pamuklu-Kumyalı anayolunda meydana gelen feci kazada iki kadının hayatını kaybetmesi nedeniyle iptal etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, kazada hayatını kaybeden Asiye Çınar Talay ve Elif Demir’e Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa ve yaslı ailelerine başsağlığı diledi.

Bugün meydana gelen kazayla, ülkemizdeki trafik sorununun ne kadar yakıcı olduğunun bir kez daha yaşandığını belirten Cumhurbaşkanı, trafikle ilgili alınması gereken önlemlerin daha fazla geciktirilmemesinin önemini hatırlattı.

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