Akıncı yarın Erhürman, Özersay ve Denktaş ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın saat 11.00’de, Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’la görüşecek.

Resmi temaslar için Ankara’da olacak Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ise yarınki görüşmeye katılamayacak. TAK muhabirinin edindiği bilgiye göre, her hafta perşembe günleri yapılan Cumhurbaşkanı-hükümet olağan görüşmesi, Cumhuriyet Meclisi’nde onaylanan müşavirlikle ilgili düzenlemeler içeren iki yasanın imza öncesi açıklığa kavuşması gereken hususlarının ele alınması amacıyla yarına alındı.

Anayasa uyarınca, Cumhurbaşkanı’nın söz konusu yasalarla ilgili gerekli işlemi yapması için öngörülen süre de yarın dolacak. Müşavirlikle ilgili düzenlemeler içeren “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 24 Nisan’da oy çokluğuyla onaylanmıştı.