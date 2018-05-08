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Akıncı, Yedidalga’da incelemelerde bulundu...

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“Dereleri kapatır akarların önünü tıkarsanız bu sıkıntılar kaçınılmaz olur”
Akıncı, Yedidalga’da incelemelerde bulundu...

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ağır dolu yağışı ve su baskını gerçekleşen Yedidalga’yı ziyaret etti.

Akıncı ziyareti esnasında basına yaptığı açıklamada, akarlar ve derelere müdahalelerde bulunulmasının, su baskınlarını kaçınılmaz kıldığını belirtti.

Akıncı, Yedidalga’da,içerisini su basan Aspava Restoran ve bazı evleri ziyaret etti, doludan zarar gören bir meyve bahçesi ve su baskınlarına neden olan noktalarda incelemelerde bulundu.

YARIN HÜKÜMET YETKİLİLERİ İLE GÖRÜŞME

Akıncı, yarın Hükümet’le bir görüşmesinin bulunduğunu, bu görüşmede hükümetin meydana gelen zararlar hakkında almayı düşündüğü tedbirleri dinleme ve kendi önerilerini aktarma, oluşan yaranın en hızlı nasıl sarılabileceğini görüşme fırsatı bulacağını kaydetti.

Akıncı, başta kayısı, verigoüzüm, şeftali ve çilek ürünlerinin ciddi hasar gördüğünü kaydetti.

Yaşanan su baskınlarına da değinen Akıncı, “Niye bu su tahliye olamadı ve bu lokantaya girdi, önemli olan budur, bunların olmaması suyun denize tahliye olması için akarlar vardı, ancak bunlar yıllar içerisinde kapatıldı. Suyun doğal akışına müdahalede bulunursanız su yolunu şaşırır ancak yine de hedefine varır, dereleri kapatır akarların önünü tıkarsanız bu sıkıntılar kaçınılmaz olur” dedi.

Mustafa Akıncı, geçmişte Yedidalga’da böyle bir hadisenin yaşanmadığını ancak bunun yaşanmayacak anlamına gelmediğini, bu nedenle her zaman su baskını olacak gibi tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.

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