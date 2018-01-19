Akıncı yeminden sonra Özgürgün ile görüşecek

Akıncı, “Pazartesi günü milletvekilleri yemin ettikten sonra Sayın Özgürgün’le başlayarak parti liderleriyle görüşmelere ve istişarelere başlayacağım. Nasıl bir sonuç çıkacağı istişareler sonucunda belli olacak” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 7 Ocak milletvekilliği erken seçimini kazanan milletvekillerinin 22 Ocak Pazartesi günü Cumhuriyet Meclisi’nde yemin edeceğini, yeminin ardından Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ile başlayarak Meclis’te temsil edilen parti liderleriyle görüşeceğini kaydetti.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, bu sabah Akıncı’ya gerçekleştirdiği ziyarette UBP-DP hükümetinin istifasını sundu. Akıncı da Özgürgün’den, yeni hükümet kuruluncaya kadar hükümetin görevini sürdürmesini istedi.

Akıncı ve Özgürgün görüşmesinin başında basına açıklama yapıldı, 7 Ocak erken genel seçimi sonrasında Anayasal sürecin takip edildiğine dikkat çekildi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Akıncı ile görüşmesinden sonra da basına açıklamalarda bulundu.

Sağlıklı ve uzun ömürlü bir hükümet kurulması noktasında olunması gerektiğini söyleyen Özgürgün, “Her ne pahasına olursa olsun zorlayıcı bir hükümete girmek halka hizmet noktasında işimize gelmez” şeklinde konuştu.

ÖZGÜRGÜN- AKINCI GÖRÜŞMESİ YAKLAŞIK 40 DAKİKA SÜRDÜ

Özgürgün bu sabah saat 10.30’da Cumhurbaşkanlığı’na gelerek Akıncı’ya hükümetinin istifasını sundu. 40 dakikalık görüşmenin başında konuşmalar yapıldı.

Hükümetinin istifa mektubunu sunmadan söz alan Başbakan Özgürgün, seçim sonuçlarının ülkeye hayırlı olmasını diledi, yeni hükümetin oluşmasına fırsat vermek için UBP-DP hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı’na sunduklarını belirtti.

Milletvekillerinin 22 Ocak Pazartesi günü Meclis’te yemin edeceğini de anımsatan Hüseyin Özgürgün, “Sayın Cumhurbaşkanı yemin töreninden sonra hükümetin oluşması için gerekli adımları atacaktır” şeklinde konuştu.

AKINCI: “YEMİNDEN SONRA GÖRÜŞME VE İSTİŞARELERE BAŞLAYACAĞIM”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise, bugün Anayasal gerekliliğin yerine getirildiğini belirterek, her seçim sonrasında bu sürecin izlendiğini anımsattı.

Akıncı, “Pazartesi günü milletvekilleri yemin ettikten sonra Sayın Özgürgün’le başlayarak parti liderleriyle görüşmelere ve istişarelere başlayacağım. Nasıl bir sonuç çıkacağı istişareler sonucunda belli olacak” şeklinde konuştu.

Anayasada neyin nasıl yapılacağının belirtildiğini de kaydeden Akıncı, “Hukuk içinde biz de gereğini yerine getirmeye çalışacağız. Bunu siyasi partilerle istişare içinde yapacağız” dedi.

Hükümetin istifasını içeren mektuba yetkilendirme içeren bir yazıyla karşılık veren Akıncı, UBP-DP hükümetinin yeni hükümet kuruluncaya kadar görevde olmasını istedi.

Bu yazının bir kopyasının Meclis’e de gönderileceğini söyleyen Akıncı, her iki yazının da Pazartesi günkü Meclis oturumunda okunacağını belirtti.

“SÜREÇ MECRASINDA İLERLEYECEK”

“Süreç mecrasında ilerleyecek” diyen Akıncı, seçim sonuçlarının ülkeye hayırlı olmasını diledi.

“Partiler halka gittiler, mesajlarını verdiler, sonrasında ortaya böyle bir tablo çıktı. Bu tablonun ülkeye hayırlı olmasını dilemek bizim görevimiz ve sorumluluğumuz” diyen Akıncı, “Bundan sonrasını yürütmek tabii ki partilerin işi. Bizimle istişare içinde en iyisini yapacaklarına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN, GÖRÜŞME SONRASINDA DA AÇIKLAMA YAPTI: “UBP SANDIKTAN EZİCİ ÇOĞUNLUKLA ÇIKTI”

Başbakan Özgürgün, Akıncı ile görüşmesinden sonra da açıklama yaptı.

Özgürgün, Akıncı’ya hükümetin istifasını sunduklarını ve yeni hükümet kuruluncaya kadar görevde kalmaları için yetki aldıklarını söyledi.

Seçim sonuçlarına da değinen Hüseyin Özgürgün, “UBP halkın büyük desteğini alarak sandıktan ezici çoğunlukla birinci parti olarak çıktı. Bu bizim camiamız ve UBP adına büyük bir başarıdır” şeklinde konuştu.

“KOALİSYONUN NASIL ŞEKİLLENECEĞİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KESİNLEŞİR”

Seçim sonuçlarının hiçbir partiye tek başına iktidar olanağı vermediğine işaret eden Özgürgün, “Bu aşamada koalisyon hükümetleri gündeme geldi. Koalisyonun nasıl kurulacağı ve şekilleneceği önümüzdeki günlerde kesin sonuca ulaşır” dedi.

Halkın, hizmet verecek bir hükümet oluşmasını beklediğini kaydeden Hüseyin Özgürgün, “Sağlıklı ve uzun ömürlü bir hükümet kurulması noktasında olmak gerek. Bu açıdan UBP üzerine düşen görevi yapmaya hazırdır. Bu, her dönemde böyle olmuştur” şeklinde konuştu.

“HERKES HALKIN GÜVENİNE VE SANDIKTAN ÇIKAN SONUCA SAYGILI OLMALI”

Halkın güvenine ve sandıktan çıkan sonuca herkesin saygılı olması gerektiğini ifade eden Özgürgün, “Aslında halk UBP’ye başbakanlık görevini tevdi etmiştir. Dün akşam da söyledim, UBP’siz hükümet kurma çalışmaları bir anlamada sivil darbe niteliğindedir. Bu tip çalışmalar olduğunu görüyoruz ama bunlar halkımızdan itibar görmeyecektir. Çünkü sandık neticesi açıktır” dedi.

Sonuçların halka ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Özgürgün, gereğini yapmaya hazır olduklarını ve koalisyon hükümeti konusundaki tablonun önümüzdeki günlerde netleşeceğini yineledi.

“UBP SIKINTILI BİR KOALİSYONA SÜRÜKLENMEK İSTEMİYOR”

Başbakan Hüseyin Özgürgün soruları da yanıtladı.

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın “ Özgürgün’le görüştüm ama koalisyona niyetli görmedim, 10 günde beni aramadı” şeklinde açıklaması olduğunun söylenmesi ve bu konudaki görüşünün sorulması üzerine Özgürgün şunları kaydetti:

“Biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Ancak ne olursa olsun UBP sıkıntılı bir koalisyona sürüklenmek istemiyor.”

UBP’nin ülke yönetimini ve devlet çarklarının nasıl döndüğünü bilen bir parti olduğunu, tecrübeli kadroları bulunduğunu dile getiren Özgürgün, sıkıntılı bir koalisyonun ülkeye hizmet değil sıkıntı getireceğini belirtti, “Bunu farkındayız” dedi.

“ZORLAMA HÜKÜMETLER VE KOALİSYONLAR UZUN ÖMÜRLÜ OLMAZ, HALKA HİZMET NOKTASINDA SIKINTI YARATIR”

Özgürgün, şöyle devam etti:

“Her ne pahasına olursa olsun zorlayıcı bir hükümete girmek halka hizmet noktasında işimize gelmez. Zorlama hükümetler, zorlama koalisyonlar hem uzun ömürlü olmaz hem de halka hizmet noktasında sıkıntı yaratır. Sayın Denktaş’a bunu anlattım.”

“SANDIKTAN ÇIKAN NETİCENİN İYİ OKUNMASI GEREKİR”

Sağlıklı ve güçlü bir hükümet kurulmazsa yaşanacak sıkıntılara da değinen Özgürgün, şunları dile getirdi:

“Kurumlarımızla, devlet yapımızla çok sıkıntı çekeriz. Bunun örneklerini önceki dönemlerde çok yaşadık. Koalisyonlar zaten sıkıntılı kurumlar, ortaklıklar. Bunları götürmek için fedakarlık yapmak, sabırlı olmak lazım. Zorlama hükümetler birbirleriyle didişen parti görünümü verir. Bu noktada halka hizmet verilmesi zorlaşır. O nedenle sandıktan çıkan neticenin iyi okunması gerekir. Amaç, halka hizmet ve devleti daha ileriye taşımak. Benim konuşmalarım halkın verdiği mesajı doğru ve iyi anlama noktasındaydı. İsteksizlik değildi. UBP hiçbir zaman görevden kaçmaz, elini taşın altına koymaktan çekinmez.”

“KOALİSYONDA SIKINTI GÖRÜRSEK, ANA MUHALEFET GÖREVİNİ DE EN İYİ ŞEKİLDE YAPARIZ”

Özgürgün, UBP’nin iki buçuk yıl da ana muhalefet görevi yaptığını anımsatarak, “Hizmet yapamayacaksak, bu nokta sıkıntı görürsek, ana muhalefet görevini de en iyi şekilde yaparız” dedi.