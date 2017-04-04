 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.522
  • Altın 147,847
  • Dolar 3,6605
  • Euro 3,8988
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAHavalar daha da sıcaklaşacak mı?

Akıncı: “Yeni Başlangıcı, Önümüzdeki Gelişmeler Mümkün Kılacak”

»
Akıncı: “Yeni Başlangıcı, Önümüzdeki Gelişmeler Mümkün Kılacak”
Cumhurbaşkanı Akıncı: “Yeni Başlangıcı, Önümüzdeki Gelişmeler Mümkün Kılacak”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, müzakerelerin yeniden başlaması noktasındaki Kıbrıs Türk pozisyonunun çok iyi bilindiğini, önümüzdeki günlerdeki gelişmelerin 11 Nisan’da müzakerelerin yeniden başlamasını mümkün kılmasını beklediklerini söyledi.

Akıncı, BM Genel Sekreteri António Guterres ile Brüksel’de yaptığı 1 saat 15 dakikalık görüşme sonrası basına açıklama yaptı.

Sözlerine “BM Genel Sekreteri Sayın António Guterres, müzakere sürecine ilgisini sürdürüyor” diyerek başlayan Akıncı,  Guterres’in Cenevre Konferansı’nda da çok yararlı katkılarını gördüklerini belirtti.

Genel Sekreter’in bu ilgi ve katkısının bundan böyle de devam edeceğinin anlaşıldığını anlatan Akıncı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Görüşmemiz esnasında, Cenevre’den buyana meydana gelen gelişmeleri kendisine Kıbrıs Türk tarafı olarak aktarma fırsatı bulduk. Çeşitli yönleriyle, ayrıntılarıyla kendilerini, kendi düşüncelerimiz ve pozisyonlarımız hakkında aydınlattık. Bir kez daha Kıbrıs’ta iki kesimli, iki toplumlu, siyasal eşitlik içinde yaşanacak her iki tarafın da kaygılarına yanıt veren her iki toplumun da eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşayabilecekleri bir çözüme olan bağlılığımızı ve kararlılığımızı yeniden teyit etme fırsatı bulduk. Dolayısıyla bu görüşmenin çok yararlı ve verimli geçtiğini bir kere daha belirtmek isterim.”

 

“POZİSYONUMUZ BİLİNİYOR”

Kıbrıs Türk tarafı olarak, müzakerelere her iki tarafça da uygun tarih olarak görünen 11 Nisan Salı günü başlayamaya hazır olduklarının altını çizen Akıncı, “Bu konudaki pozisyonumuz çok iyi biliniyor.  Defalarca açıklanmıştır. Bunları yeniden tekrarlamaya gerek yoktur. Ortak anlayışımız odur ki önümüzdeki günlerdeki gelişmeler bu yeni başlangıcı yapmayı mümkün kılacaktır. Umarım bu yeni başlangıç tüm Kıbrıs için, bölge için ve tüm ilgili taraflar için hayırlı sonuçlar doğursun” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Liderler yemekte buluştu02 Nisan 2017 Pazar 20:34
  • "Bu akşamki yemeğe bu hedef için gideceğim”02 Nisan 2017 Pazar 14:31
  • Hristodulidis: Kıbrıs Türk tarafı "roaming" gerektirmeyen teklifimizi reddetti02 Nisan 2017 Pazar 12:07
  • Liderler bu akşam yemekte bir araya gelecek02 Nisan 2017 Pazar 11:23
  • Anastasiadis: Realist önerilerle müzakerelerin yeniden başlamaLI02 Nisan 2017 Pazar 11:17
  • Liderlerin akşam yemeği müzakerelerin yeniden başlaması için bir fırsat sunuyor01 Nisan 2017 Cumartesi 22:08
  • İki toplumlu astronomi etkinliği yapılacak01 Nisan 2017 Cumartesi 10:47
  • Pazartesi günü adadan ayrılıyor31 Mart 2017 Cuma 16:33
  • Liderler Pazar akşamı bir araya geliyor31 Mart 2017 Cuma 12:09
  • Cumhurbaşkanı Akıncı: "Pazar akşamı yol haritasının belirlenmesi şart"30 Mart 2017 Perşembe 12:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti