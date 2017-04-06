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Akıncı: "Yeni bir yola girileceğini şimdiden öngörmeliyiz”

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Akıncı: "Yeni bir yola girileceğini şimdiden öngörmeliyiz”
Cumhurbaşkanı Akıncı, Marmara Vakfı tarafından bu yıl 20’ncisi düzenlenen Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin “Bir Yol Ayrımında Olan İnsanlık” devlet başkanları oturumunda bir konuşma yaptı.

“Kıbrıs’da ciddi bir yol ayrımına geldiğine inanıyorum” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, dünyadaki yaygın eğilimin aksine, Kıbrıs’ta din, dil ve ırk farklılıklarına rağmen işbirliği ruhuyla ortak bir federal devlet kurmanın mümkün olduğunu ifade etti.

 Cumhurbaşkanı Akıncı, Marmara Vakfı tarafından bu yıl 20’ncisi düzenlenen Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin “Bir Yol Ayrımında Olan İnsanlık” devlet başkanları oturumunda bir konuşma yaptı.

50 yıldır süren müzakerelerin bu kez sonuç vermesinin tarafların aynı derecede istekli ve gayretli olmasıyla mümkün olabileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, “Çözüm istikametinin seçilmemesi halinde yeni bir yola girileceğini şimdiden öngörmeliyiz” dedi.

Kıbrıs’ta çözümün herkesin kazanacağı bir formül olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kıbrıs Türk tarafı olarak bizler inançla iki kesimli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı bir federasyon için çalışıyoruz” dedi.

Zirveye Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani, Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Mladen Ivanic, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Inavnov yanında Türkiye Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Arnavutluk, Avusturya, Hırvatistan, Letonya, Moldova, Romanya ve Sırbistan eski cumhurbaşkanları, Azerbaycan ve Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Azerbaycan ve Bosna Hersek Meclis Başkan yardımcıları ile bakanlar da katıldı.

Zirveye Yunanistan, Belçika, Ukrayna, Slovenya, Makedonya, Çin, Bulgaristan, Bangladeş, Avusturya’dan çok sayıda büyükelçi, araştırma merkezi yöneticisi ve ticaret odası başkanı da katıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı Brüksel ve İstanbul çalışmalarını tamamlamasının ardından yarın yurda dönecek.

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