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Akıncı: “Yeşilırmak kapısı hafta sonuna kadar açılacak”

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Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, bugün öğleden sonra Kıbrıs'taki iki taraf arasındaki geçişlerle ilgili telefon görüşmeleri yaptı.
Akıncı: “Yeşilırmak kapısı hafta sonuna kadar açılacak”

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, bugün öğleden sonra Kıbrıs'taki iki taraf arasındaki geçişlerle ilgili telefon görüşmeleri yaptı.

Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM İyi Niyet Misyonu Şefi Elizabeth Spehar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis ile telefonda ayrı ayrı görüştü.

Akıncı, Anastasiadis ile görüşmesinde, Lokmacı geçiş noktası konusunu da gündeme getirdi ve Yeşilırmak geçiş noktasının hafta sonuna kadar açılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Akıncı, Anastasiadis ile yaptığı görüşmede, Lokmacı geçiş noktası konusunu da gündeme getirdi. Akıncı, sağlık uzmanlarına kulak verilerek ve gerekli tedbirler alınarak tüm kapıların aşamalı olarak açılması gerektiğini belirtti.

Akıncı, görüşmede Kıbrıs Rum tarafının beklentisi olan Yeşilırmak geçiş noktasının hafta sonuna kadar açılacağını Nikos Anastasiadis’e iletti.

Akıncı, Kıbrıslı Rum Liderle görüşmesinde her iki tarafın da dışa açılma aşamasında bulunduğunu, bu nedenle dikkat ve önlemlerin hava ve deniz limanlarında yoğunlaştırılmasının gerekliliğinin altını çizdi.

Açıklamaya göre, Kıbrıslı Rum Lider, Akıncı ile görüşmesinde, Türkiye’de vaka sayısının artışından duydukları kaygıyı ve Kıbrıs Türk tarafının İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’ne epidemiyolojik raporunu hala sunmamış olmasında duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.

Akıncı, gelişmelere göre tüm kapıların açılması yönünde önümüzdeki günlerde Kıbrıslı Rum Lider ile görüşmeye devam edecek.

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