Akıncı, YÖK ve YÖDAK heyetlerini kabul etti

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler ve Tarih Danışmanı Meltem Onurkan Samani, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal, Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman, YÖDAK Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, Prof. Dr. Ahmet Pehlivan ve Prof. Dr. Hülya Harutoğlu hazır bulundu.
Görüşmede Cumhurbaşkanı'na YÖK ve YÖDAK'ın yükseköğretim alanındaki eşgüdüm çalışmaları hakkında bilgi verildi.
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