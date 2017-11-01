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Akıncı, YÖK ve YÖDAK heyetlerini kabul etti

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Akıncı, YÖK ve YÖDAK heyetlerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Akile Büke ve beraberlerindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler ve Tarih Danışmanı Meltem Onurkan Samani, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal, Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman, YÖDAK Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, Prof. Dr. Ahmet Pehlivan ve Prof. Dr. Hülya Harutoğlu hazır bulundu. 

Görüşmede Cumhurbaşkanı'na YÖK ve YÖDAK'ın yükseköğretim alanındaki eşgüdüm çalışmaları hakkında bilgi verildi.

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