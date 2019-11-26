Akıncı:5'li konferans 2020'de mutlaka toplanır

Berlin’deki 3’lü zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bir açıklama yaptı. Akıncı, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Lute’un bugünlerde yeniden adaya gelmesi ile ilgili herhangi bir program yapılmış değil.

Bu önümüzdeki süreçte olabilir. Gerçekçi olmamız gerek KKTC’de önümüzdeki aylarda seçim atmosferine girilmiş olacak. Ama Lute her zaman gelebilir ancak öyle inanıyorum ki bu hazırlıklar yapılacak ancak çok da aceleci olunmayacak. Önümüzdeki yılın sonuna kadar bir 5’li konferansın yapılması konusunda bir intiba var.

Eğer Kıbrıs’ta çözüm olmazsa Doğu Akdeniz’deki gerginlikler istenmeyen noktalara gelebilir. Guterres görevi gereği barış sürecine katkı yapmak durumundadır. Önümüzdeki yıl mutlaka bu konferans toplanır”