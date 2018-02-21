  • BIST 116.316
  • Altın 161,823
  • Dolar 3,7898
  • Euro 4,6639
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAAnastasiadis Akıncı’dan görüşme talep edecek

Akıncı:Birleşmiş Milletler yakın zamanda taraflarla temas kuracak

»
Akıncı:Birleşmiş Milletler yakın zamanda taraflarla temas kuracak
Kıbrıs konusu ve Doğu Akdeniz’de Rum tarafının tek taraflı arama girişimleri nedeniyle oluşan ortam bugün Cumhurbaşkanlığı’nda değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile Maliye Bakanı ve DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’ı kabul etti.

Başbakan Erhürman ile başlayan ve hükümet parti başkanlarıyla devam eden değerlendirme toplantısı, ana muhalefet partisi UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz ve Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen muhalefet partisi YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın katılımıyla sürdü.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı görüşme sonrası siyasi parti başkanlarıyla birlikte basına açıklamalarda bulundu.
Akıncı görüşmede fikir alışverişinde bulunduklarını kaydederek, Güney Kıbrıs’ta da bir seçim yapıldığını ve Birleşmiş Milletler’in

yakın zamanda taraflarla teması olacağını ve iki tarafı da dinlemek isteyeceğini söyledi.
Akıncı, Kıbrıs Rum tarafının herşeyden önce Kıbrıs’ta yetkiyi, gücü ve var olan zenginlikleri Kıbrıs Türk tarafı ile paylaşmaya hazır olup olmadığının görülmesi gerektiğini kaydetti.

Rum tarafının tüm uyarılara rağmen şu anda Doğu Akdeniz’deki doğalgaz yatakları ile ilgili tek taraflı adım atmasının doğal zenginlikleri paylaşmamadaki en somut örneği olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “ Kıbrıslı Türklerle işbirliği olanakları arayın, diyalog yolu ile işbirliği olanakaları yaratabiliriz” çağrısı yaptık ancak olmadı” dedi.

Değerelendirme toplantısında tüm bu gelişmeleri ele aldıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı, BM Genel Sekreterliği’nin her iki tarafla da önümüzdeki hafta görüşme gerçekleştireceğini kaydederek, gayrı resmi temaslar ile bir niyet araştırması yapacağını belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı bekleyen 30 bin Kıbrıslı Türk var!18 Şubat 2018 Pazar 15:49
  • Dağlı, Derinya ve Aplıç’ta durum ne?18 Şubat 2018 Pazar 15:39
  • Guterres çerçevesinde ne var? Görüşmeler bu noktadan başlayabilir mi?17 Şubat 2018 Cumartesi 19:10
  • Mavroyannis: "Çözüm Olabilir Mi Düşünelim"17 Şubat 2018 Cumartesi 17:53
  • Anastasiadis görüşme isteyecek09 Şubat 2018 Cuma 20:30
  • Anastasiadis Akıncı’dan görüşme talep edecek06 Şubat 2018 Salı 14:42
  • Çavuşoğlu: "İlk önce anlaşmaya varılmış uzlaşma sonra çözüm için müzakere"04 Şubat 2018 Pazar 19:05
  • Taçoy’dan Rum Yunan ikilisi nakaratı14 Ocak 2018 Pazar 11:16
  • Kiprianu: “Anastasiadis, Akıncı’ya yalan söyledi”14 Ocak 2018 Pazar 11:13
  • Akıncı güney Kıbrıs'ta etkinliğe katılıyor11 Aralık 2017 Pazartesi 11:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti