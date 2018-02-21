Akıncı:Birleşmiş Milletler yakın zamanda taraflarla temas kuracak

Kıbrıs konusu ve Doğu Akdeniz’de Rum tarafının tek taraflı arama girişimleri nedeniyle oluşan ortam bugün Cumhurbaşkanlığı’nda değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile Maliye Bakanı ve DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’ı kabul etti.

Başbakan Erhürman ile başlayan ve hükümet parti başkanlarıyla devam eden değerlendirme toplantısı, ana muhalefet partisi UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz ve Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen muhalefet partisi YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın katılımıyla sürdü.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı görüşme sonrası siyasi parti başkanlarıyla birlikte basına açıklamalarda bulundu.

Akıncı görüşmede fikir alışverişinde bulunduklarını kaydederek, Güney Kıbrıs’ta da bir seçim yapıldığını ve Birleşmiş Milletler’in

yakın zamanda taraflarla teması olacağını ve iki tarafı da dinlemek isteyeceğini söyledi.

Akıncı, Kıbrıs Rum tarafının herşeyden önce Kıbrıs’ta yetkiyi, gücü ve var olan zenginlikleri Kıbrıs Türk tarafı ile paylaşmaya hazır olup olmadığının görülmesi gerektiğini kaydetti.

Rum tarafının tüm uyarılara rağmen şu anda Doğu Akdeniz’deki doğalgaz yatakları ile ilgili tek taraflı adım atmasının doğal zenginlikleri paylaşmamadaki en somut örneği olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “ Kıbrıslı Türklerle işbirliği olanakları arayın, diyalog yolu ile işbirliği olanakaları yaratabiliriz” çağrısı yaptık ancak olmadı” dedi.

Değerelendirme toplantısında tüm bu gelişmeleri ele aldıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı, BM Genel Sekreterliği’nin her iki tarafla da önümüzdeki hafta görüşme gerçekleştireceğini kaydederek, gayrı resmi temaslar ile bir niyet araştırması yapacağını belirtti.