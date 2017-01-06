Akıncı,"Bu durum kabul edilemez"

Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri'ne mektup gönderdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek, Cenevre'de yapılacak olan Kıbrıs konferansının katılımcıları konusunda, Aralık'taki toplantında varılan mutabakata sadık kalınmasının zorunluluğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, söz konusu toplantıda, Cenevre müzakerelerinde 9-11 Ocak’ta Kıbrıs'taki iki tarafın olacağı ve 12 Ocak'ta da 3 garantör ülkenin ekleneceği konusunda uzlaşma olduğunu, buna rağmen Rum toplumu lideri Anastasiadis'in Genel Sekreter'e gönderdiği bir yazı ile "Kıbrıs Cumhuriyeti"nin de kendisi tarafından temsil edileceğini iddia ettiğini, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri Guterres'e gönderdiği mektupta, kendisinin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı olduğunu, Cenevre'de gerek şahsının gerekse de Anastasiadis'in toplum lideri sıfatlarıyla yer alacağını, BM'nin yıllardır süren iyi niyet misyonu çerçevesindeki bu uygulamanın aynen korunmasının gerekli olduğunu ifade etti.

Mektubunda Guterres'i yeni başladığı genel sekreterlik görevi nedeniyle de kutlayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarım yüzyıldır çözüm bekleyen Kıbrıs sorununun tarihi bir kavşakta bulunduğunu ve bu fırsatın değerlendirilmesi için politik kararlılık ve mutabakatlara bağlı kalınarak hareket edilmesinin şart olduğunu hatırlatarak, BM Genel Sekreteri'ne başarılar diledi.