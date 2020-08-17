  • BIST 1.086
  • Altın 472,102
  • Dolar 7,3675
  • Euro 8,7447
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAPilli: 2412 test 9 pozitif vaka

Akıncı:“Bu seçimde halkımız kendi kaderini oylayacak”

» »
Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, önemli bir seçim dönemi yaşanmakta olduğunu belirterek, “Bu seçimde halkımız kendi kaderini oylayacak” dedi.
Akıncı:“Bu seçimde halkımız kendi kaderini oylayacak”

Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, önemli bir seçim dönemi yaşanmakta olduğunu belirterek, “Bu seçimde halkımız kendi kaderini oylayacak” dedi.

Ekim ayındaki seçimin sadece sandıkta oy vermekten ibaret bir seçim olmayacağını ifade eden Akıncı, halkın takdiri ile göreve devam edeceği inancını belirterek, “Başta yerel yöneticiler ve muhtarlar olmak üzere, sivil toplum örgütleri ve genel anlamda halka birlikte yakın diyalog ve iletişim içerisinde el birliğiyle yürüteceğimiz yeni bir dönem bizi bekliyor” dedi. 

Seçim Bürosu'ndan verilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Lefke bölgesi muhtarları ve Yeşilırmaklı yurttaşlarla bir araya geldi.

Akıncı, Lefke ve Yeşilırmak ziyaretlerinde, yurttaşların ülke gündemi ve bölgedeki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Lefke bölge muhtarları, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bölgenin sorunlarını iletti. 

Muhtarlar, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya görev süresi boyunca öncelikli olarak Kıbrıs sorununun çözümü için yürütülen yoğun çalışmalar başta olmak üzere, muhtarlarla çeşitli konularda diyaloğa verdiği önem için teşekkür etti. 
Kamu yönetiminin ilk basamağını muhtarların oluşturduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, verdikleri hizmetin önemine vurgu yaparak, muhtarların hizmet imkanlarının iyileştirilmesinin halkın memnuniyetini artıracağına işaret etti. 

akinci-(1)-002.jpg
 YEŞİLIRMAK ZİYARETİ
Cumhurbaşkanı Akıncı, Lefke ziyaretinin ardından Yeşilırmaklı vatandaşlar ve üreticilerle bir araya geldi. 
Akıncı’nın Yeşilırmak ziyaretinde üreticiler, özellikle kolokas üretiminin pazarlamasında karşılaştıkları sorunları aktardılar.
Yeşilırmaklı üreticiler, çok geniş bir tarımsal üretim potansiyeli olan bölgede yaşanan sorunlar nedeniyle hükümetin üreticinin sorunlarının çözümüne öncelik vermesi gerektiğini vurguladılar.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zorla İnsan Kaçırma suçundan aranırken uyuşturucudan yakalandı17 Ağustos 2020 Pazartesi 18:29
  • Evinde 70 santim uzunluğunda bir adet hintkeneviri bitkisi bulundu17 Ağustos 2020 Pazartesi 18:25
  • Yüzerek gittikleri yattan hırsızlık yapan şahısların cezası belli oldu17 Ağustos 2020 Pazartesi 18:19
  • Dikmen’de ev arkadaşını tirbüşon ile yaraladı17 Ağustos 2020 Pazartesi 18:07
  • Tatar:Türkiye ile uyumlu Cumhurbaşkanı lazım17 Ağustos 2020 Pazartesi 17:21
  • Tatar:Türkiye ile uyum içerisinde çalışabilecek bir Cumhurbaşkanı gerek.UBP kazanmalı17 Ağustos 2020 Pazartesi 17:10
  • Tatar, Fransa’yı tutumunu gözden geçirmeye davet etti17 Ağustos 2020 Pazartesi 16:51
  • Eğitime ne zaman başlanacağı 21 Ağustos'ta açıklanacak...17 Ağustos 2020 Pazartesi 16:37
  • KKTC'ye deniz yoluyla gelenler PCR test sonuçları çıkana kadar limanda bekleyecek17 Ağustos 2020 Pazartesi 16:36
  • İlçe Emniyet Kurulları Covid-19 salgınıyla mücadele ve denetimlerin artırılması gündemiyle toplandı17 Ağustos 2020 Pazartesi 15:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti