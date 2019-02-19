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Akıncı,bugün Cumhuriyet Meclisi’ni bilgilendirecek

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Liderler buluşmasına bir hafta kaldı.Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, görüşme öncesinde Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri anlatmayı sürdürüyor
Akıncı,bugün Cumhuriyet Meclisi’ni bilgilendirecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bu çerçevede bugün Cumhuriyet Meclisi’ni bilgilendirecek.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırdı.Cumhurbaşkanı Akıncı, olağanüstü toplantıda Meclis Genel Kurulu’nu Kıbrıs sorunundaki son durumla ilgili bilgilendirecek…

Toplantının saat 10.00’da başlaması bekleniyor.Bu arada, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Genel Kurul çalışmaları sırasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncının Meclisi bilgilendirme toplantısında izlenecek prosedürü anlattı.

Uluçay, Meclis Danışma Kurulunun geçen Salı günü parti grup başkanlarının katılımıyla toplantı yaptığını anımsatarak, olağanüstü birleşimin kapalı olması, parti başkanlarına 15 dakika, milletvekillerine de 5’er dakika konuşma süresi verilmesi konusunda hem fikir olunduğunu açıkladı.

Başkanlık divanın bu mutabakatı karara bağlayacağını söyleyen Uluçay, amaçlarının daha fazla milletvekillinin söz alabilmesi ve olağanüstü birleşimin verimli geçmesi olduğunu belirtti.

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