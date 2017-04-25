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Akıncı’dan arabuluculuk talebi

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Akıncı’dan arabuluculuk talebi
Lefke ve yöresi sivil toplum örgütleri, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan, Güney Kıbrıs’ın gerekenleri yapmamasından dolayı 6 yıldır açılamayan Aplıç kapısının açılışının süratlendirilmesi için aracı olmasını istedi.

Lefkeve Yöresi Sivil Toplum Örgütleri Koordinatörlüğü, bölge sivil toplum örgütleri adına, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı ziyaret ederek, taleplerini içeren bir mektup sundu.

Koordinatörlükten yapılan açıklamaya göre mektupta,2010’dan sonra açılacak ilk kapının Aplıç-Kalabanoyot kapısı olacağı sözü almalarına rağmen, aradan geçen 6 yılda bu yönde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve UNDP’den herhangi olumlu bir adım atılmadığı belirtildi.

Mektupta, “Endişemiz,gerekli diğer hazırlıkların uzaması sonucunda, Aplıç-Kalabanayot yolu ve kapısının, Derinyakapısıyla eş zamanlı açılmaması ve bunun sonucu, güneyin isteksizliği nedeniyle Aplıç -Kalabanoyot kapısının açılmasının sürüncemede kalmasıdır” denildi.

CUMHURBAŞKANI AKINCI’YA TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, kapının açılması konusunda gösterdiği çabadan dolayı teşekkür edilen mektupta, “Cumhurbaşkanı olarak göreve başlayışınızın ilk ayında SayınAnastasiadis ile Derinya ve Lefke,Aplıç- Kalabanoyotkapılarının açılmasının kararını aldınız. Lefke, Aplıç -Kalabanoyotkapısının açılmasına özel ilginiz olduğunun bilicindeyiz ve bu nedenle teşekkürlerimizi sunarız.” denildi.

Mektupta, Kıbrıs’ta ilk sınır kapının açılmasının hemen sonrasında 2003’te Aplıç -Kalabanoyotkapısı için girişim başlattıklarına ancak güneyde hastaların en yakın hastaneye taşınmalarına büyük katkı koyacak Yeşilırmak-Pirgokapısının açılmasının aciliyetinden dolayı bir süreliğine bu girişimlerin durdurulduğuna dikkat çekildi.

“GÜNEY KIBRIS VE UNDP’DEN HERHANGİ OLUMLU BİR ADIM GÖRMEDİK”

Yazıda, Lefke bölge halkı olarak, 2010 yılında bu tarihten sonra açılacak ilk kapının Aplıç-Kalabanoyot kapısı olacağı sözünü almalarına rağmen, aradan geçen 6 yılda Aplıç -Kalabanoyot kapısının açılması yönünde, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve ara bölge için de UNDP’den herhangi olumlu bir adım görmedikleri kaydedildi.

Mektupta, Güney Kıbrıs’ta geçen günlerde kapı ve yolla ilgili ihale sözleşmesinin imzalandığı yönünde haber alındığı ancak şu ana kadar ara bölge ihalesiyle ilgili herhangi bir bilginin örgütlere ulaşmadığı belirtildi.

AKINCI’DAN ARABULUCULUK TALEBİ

Aplıç-Kalabanayot yolu ve kapısının açılmasının, güneyin isteksizliği nedeniyle sürüncemede kalması yönünde endişe belirten Lefke ve Yöresi Sivil Toplum Örgütleri Koordinatörlüğü, Cumhurbaşkanı Akıncı’dan bu hususta arabuluculuk yapmasını istedi.

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