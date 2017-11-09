Akıncı’dan “Atatürk ve Kıbrıslı Türkler” konulu konferans

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Akıncı, Türkiye Barolar Birliği’nin düzenlediği Uluslararası Atatürk’ü Anma Programı’nda “Atatürk ve Kıbrıslı Türkler” konulu konferans verecek.
Cumhurbaşkanı’nın onur konuğu olarak konferans vereceği programda Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Bosna Hersek, Arnavutluk, Kırgızistan, Kosova, Moldova, Moğolistan, Özbekistan, Tacikistan Barolar Birliği ile Kıbrıs Türk Barolar Birliği başkan ve temsilcileri de yer alacak.
Cumhurbaşkanı Akıncı, yarın sabah saatlerinde gideceği Ankara’dan aynı günün akşamında dönecek.
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