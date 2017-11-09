 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 110.246
  • Altın 159,257
  • Dolar 3,8580
  • Euro 4,4871
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA7 Ocak seçim tarihi Meclis komitesinde onaylandı

Akıncı’dan “Atatürk ve Kıbrıslı Türkler” konulu konferans

» »
Akıncı’dan “Atatürk ve Kıbrıslı Türkler” konulu konferans
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Atatürk ve Kıbrıslı Türkler” konulu konferans vermek üzere günübirlik ziyaret için yarın Ankara’ya gidiyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Akıncı, Türkiye Barolar Birliği’nin düzenlediği Uluslararası Atatürk’ü Anma Programı’nda “Atatürk ve Kıbrıslı Türkler” konulu konferans verecek.

Cumhurbaşkanı’nın onur konuğu olarak konferans vereceği programda Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Bosna Hersek, Arnavutluk, Kırgızistan, Kosova, Moldova, Moğolistan, Özbekistan, Tacikistan Barolar Birliği ile Kıbrıs Türk Barolar Birliği başkan ve temsilcileri de yer alacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı, yarın sabah saatlerinde gideceği Ankara’dan aynı günün akşamında dönecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • BKP’den hükümete vatandaşlık eleştirisi09 Kasım 2017 Perşembe 14:11
  • Milli Mücadele madalyaları bugün dağıtılmaya başlandı09 Kasım 2017 Perşembe 14:09
  • Arca’dan çağrı: “Diyabet politikası geliştirilmeli”09 Kasım 2017 Perşembe 14:07
  • Akıncı, Genelkurmay eski Başkanı Karadayı’yı kabul etti09 Kasım 2017 Perşembe 13:57
  • Atatürk, yarın düzenlenecek törenlerle anılacak09 Kasım 2017 Perşembe 13:45
  • YKP ‘Avrupalılar forumu’ toplantılarına katılacak09 Kasım 2017 Perşembe 13:43
  • Kıbrıs gazilerini 43 yıl sonra "ağlatan" buluşma09 Kasım 2017 Perşembe 13:40
  • 109 gence daha kırsal kesim arsası!09 Kasım 2017 Perşembe 13:37
  • Eski başbakanlardan Yorgancıoğlu aday olmayacağını açıkladı08 Kasım 2017 Çarşamba 20:11
  • Hala Sultan ziyareti…08 Kasım 2017 Çarşamba 16:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti