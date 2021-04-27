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Akıncı'dan Bahçeli'ye : "Kötü söz sahibine aittir"

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Akıncı'dan Bahçeli'ye : "Kötü söz sahibine aittir"
Akıncı'dan Bahçeli'ye : "Kötü söz sahibine aittir"

İşte açıklama;

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ağzından çıkan bir fikir olsa, katılmasak da, belki tartışma zemini olabilirdi. Ama ağzını her açtığında küfürden başka bir şey çıkmıyor. İlk defası değil ve sadece şahsıma karşı da değil. Şu an için biat ettiği kişi haricinde, hedef aldığı hemen herkese küfürle saldırıyor. Tabi, şu an biat ettiğine geçmişte neler söylediği de hatırlardadır. Böylesi bir zihniyete aynı üslupla karşılık vermek bize yakışmaz. Sadece “kötü söz sahibine aittir” diyorum ve bu çirkinliğe karşı tavır alan tüm yurttaşlarımıza ve örgütlerimize teşekkür ediyorum.

 

NE OLDU?

 

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