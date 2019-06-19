Akıncı'dan çok sert açıklama! "Sineye çekecek değiliz!"

İşte o açıklma;

Kıbrıs Türk halkı 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı makamını görev ve sorumlulukları ile birlikte beş yıllığına şahsıma layık görmüştür. Ben de halkımızın bu güvenine layık olacak bir davranış içerinde tüm güçlüklere karşın var gücümle uğraş verdim. Bu uğraşların odağında çileli Ada’mızın kalıcı bir barışa kavuşması, toplumumuzun gelecek belirsizliğinden kurtularak huzurlu ve mutlu bir geleceğe ulaşması olmuştur. Bu uğraş görevimin son gününe kadar sürecektir. Bu görev ve sorumluluk benim omuzlarımda iken, halkımızdan bu yetkiyi almamış olanların tamamen farklı vizyonlar peşinde ve arkaları sıvazlanarak sahneye sürülmelerini sineye çekecek değiliz. Biz susarak sineye çekecek olsak halkımız bunu kabullenmez. Nereden ve kimden gelirse gelsin Cumhurbaşkanlığına ve Halkın iradesine yapılan her saygısızlık karşılığını görecektir. Kıbrıs Türk halkı demokratik,laik, hoşgörülü kimliği ile gurur duyan bir halktır ve bu halkın mayasında biat kültürü yoktur. Böylesi bir halkın temsil edildiği Cumhurbaşkanlığı makamında da biat kültürü ile yetişmiş birisi yoktur.