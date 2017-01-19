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Akıncı'dan Denktaş ve Özgürgün'e yanıt

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Akıncı'dan Denktaş ve Özgürgün'e yanıt
Cumhurbaşkanı Akıncı, UBP Genel Başkanı Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Demokrat Parti Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ın bugünkü değerlendirmelerine ilişki bir açıklama yaptı.

TARİHİ GEREKLİKLERDEN RAHATSIZLIK DUYMAYA GEREK YOKTUR"

Cumhurbaşkanı Akıncı, TRT Haber kanalında 17 Ocak 2017 Salı tarihinde yayınlanan "Anadolu Soruyor" programındaki sözleri hakkında UBP Genel Başkanı Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Demokrat Parti Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ın bugünkü değerlendirmelerine ilişki bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklaması şöyle:

“Söylediklerimi anlamazlıktan gelip çarpıtmaya gerek yoktur. Söylediğim çok açıktır:

Merhum Cumhurbaşkanı Denktaş’ın Kıbrıs Türk tarafına kalacak toprağın %29+ olmasını kabul ettiğini, bunu Meclis’e de önerdiğini, Meclis’teki tüm siyasal partilerin de bunu onayladığını hatırlattım. Bu tarihi bir gerçekliktir, bundan rahatsızlık duymaya gerek yoktur.

Bizim sunduğumuz haritanın da merhum Denktaş’ın ve Meclis’in kabul ettiği yüzdelik oranına uygun olduğunu belirttim. Bunda da anlaşılmayacak bir şey yoktur”.

Mustafa AKINCI
Cumhurbaşkanı

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