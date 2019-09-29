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Akıncı'dan Feridun için taziye mesajı

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Cumhurbaşkanı Akıncı, Feridun’un vefatı nedeniyle taziye mesajıyayımladı
Akıncı'dan Feridun için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hayatını kaybeden eski Bakanlardan, Başsavcılardan saygın ve deneyimli hukuk insanı Oktay Feridun’un ölümü dolayısı ile sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Akıncı mesajında; “Uzun yıllar gerek kamu gerekse özel alanda toplumumuza dürüstlükle hizmet vermiş değerli bir hukuk insanı olan Oktay Feridun’un yaşama veda ettiğini büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Tanrı’dan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine ve toplumumuza başsağlığı diliyorum.” dedi.

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