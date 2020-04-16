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Akıncı'dan ilaçlar ile ilgili kinayeli açıklama "Hakkımızda işlem yapılmasını bekliyoruz!"

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Cumhurbaşkanuı Mustafa Akıncı açıklama yaptı " Hakkımızda işlem yapılmasını bekliyoruz!"
Akıncı'dan ilaçlar ile ilgili kinayeli açıklama "Hakkımızda işlem yapılmasını bekliyoruz!"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıcnı Başbakanlık açıklaması sonrasında kinayeli bir açıklama yaptı.

İşte Cumhurbaşkanı Akıncı'nın aktardıkları;

HALKIMIZA DUYURU

İki toplumlu sağlık komitesinin eşbaşkanları arasında yürütülen rutin iletişim çerçevesinde, daha önce de uygulanan yöntem uyarınca, bir miktar ilaç ve korunma giysisi, bugün komitenin Kıbrıs Türk kanadınca iletilen talep doğrultusunda Cumhurbaşkanlığınca belediyeden sağlanan destekle temin edilerek istenen yere teslim edilmiştir.

Başbakanlık açıklamasıyla yaptığımız işin ne büyük bir kaçakçılık suçu olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Başbakanın suç duyurusunun ardından sevgili Harmancı ile birlikte hakkımızda işlem yapılmasını bekliyoruz. Sağlıkla kalın.

 

Ne olmuştu?

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