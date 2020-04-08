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Akıncı’dan, Johnson’a “geçmiş olsun”

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, korona virüsten rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson’a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Akıncı’dan, Johnson’a “geçmiş olsun”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, korona virüsten rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, bugün, İngiltere Yüksek Komiseri Stephen Lillie ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Akıncı, şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına geçmiş olsun dileklerinin Johnson’a iletilmesini rica etti. Başbakanın durumunun stabil olduğunu duyuran Yüksek Komiser Lillie Cumhurbaşkanı’na teşekkür ederek, mesajı ileteceğini belirtti.

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