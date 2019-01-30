Akıncı’dan KŞK’ya 75 bin Euro bağış

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, çalışmalarına katkı oluşturması amacıyla, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK) 75 bin Euro bağış yaptı. Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafında kayıplar hakkında bilgi sahibi olanlara, bildiklerini paylaşması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin BM tarafından atanan üyesi Paul-Henri Arni ile Kıbrıslı Türk üye Gülden Plümer Küçük’ü kabul etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, kabulde yaptığı açıklamada, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıs’ta çok önemli ve değerli hizmet yürüttüğünü belirterek, Kıbrıs’ın tarihinin acılarla dolu bir tarih olduğunu, her iki toplumun da bu acılardan nasibini aldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Akıncı, yaşanan acılarda kayıplar konusunun önemli bir yer tuttuğuna işaret ederek, iki taraftan da toplam 2001 kayıp olduğunu dile getirdi.

“Yılların geçmesi kayıplara ulaşmayı zorlaştırıyor”

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarında kayıpların kalıntılarına ulaşılmada giderek zorluklarla karşılaşıldığına değinerek, kayıplar konusunda Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumunda bilgi sahibi olanlara, bildiklerini paylaşmaları çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu:

“Yılların geçmesi kayıplara ulaşmayı zorlaştırıyor, olayların şahitlerinin yaş itibariyle hayatta olmamaları bu güçlüğü artırıyor, ya da bu konularla ilgili konuşma isteksizliği de çalışmalara yardımcı olmuyor. Bundan dolayı, yeri geldikçe bu konuyla ilgili bilgi sahibi olan insanların vicdani muhasebelerini yaparak, her iki topluma dönük olarak da bu çağrıyı yapıyorum; sadece kendi toplumumuza değil, Rum toplumunda da bu konularda bilgi sahibi olanların, Kıbrıs Türk toplumunda da bilgi sahibi olanların Kayıp Şahıslar Komitesi’ne verecekleri bilgiler çok anlamlıdır, çok değerlidir.”

Bazı kayıp ailelerin, yakınlarının kalıntılarına ulaştığı zaman yaşadığı duygu selini yakından yaşadığını, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumunda ailelerin, kalıntıların bulunmasını dört gözle beklediğini kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Aileler, yakınlarının bir mezara kavuşmasını ve huzura o şekilde ereceklerini düşünerek teselli buluyorlar. Buna yardımcı olalım. Bu konuda bilgi sahibi olanlar benim sesimi duysunlar, kulaklarını tıkamasınlar. Bilgileri, bizlerle, Kayıp Şahıslar Komitesi ile paylaşsınlar. Bu yapacakları, vicdanen kendilerine de bir rahatlık getirecektir, bir huzur getirecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, zamanın giderek tükenmesi, fiziki yapılaşmanın artması, bilgi sahibi olanların yaşlarının ilerlemesi ve buna bağlı olarak giderek kayıpların buluntuların sayısında ciddi azalma olması nedeniyle yeniden, bilgi sahibi olanlara yardımcı olmaları çağrısı yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, çalışmalara katkı oluşturması amacıyla, KKTC Cumhurbaşkanı olarak Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 75 bin Euro’luk katkı yapmayı kararlaştırdıklarını, bu bilgiyi paylaşmak için Paul-Henri Arni ve Gülden Plümer Küçük’ü davet ettiğini belirterek, Komite’ye çalışmalarında başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Akıncı, “Onların çalışmalarının başarısı acılı ailelerin yaralarının bir nebze olsun sarılması anlamına gelmektedir” dedi.

“Komite, insani bir görev yerine getiriyor”

Acının milletinin olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Acı insani bir duygudur, Türk’ü de aynı acıyı hisseder, Rum’u da aynı acıyı hisseder. Dolayısıyla bu komite insani bir görev yerine getirmektedir. Bu komiteye bilgi ve maddi açıdan destek olmak bir insanlık görevidir” diye konuştu.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin BM tarafından atanan Paul-Henri Arni de, yapılan cömert bağışlardan dolayı teşekkür etti. Kayıpların kimlik tespiti konusunda geçen yıl KŞK’nin iyi sonuçlar elde ettiğini belirten Arni, bu bağış sayesinde kayıpların araştırması konusundaki çalışmalarda 2019 yılında daha fazla kayıp şahsın bulunmasını umduklarını dile getirdi.

Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk üyesi Gülden Plümer Küçük ise, bağıştan dolayı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya teşekkür ederek, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu insani konuya yardım çağrılarına yürekten katılıyorum” dedi. Küçük, Cumhurbaşkanlığı’nın, KŞK’nın Türk Ofisi’ne araştırmalarında her türlü katkıyı verdiğini de belirterek, desteği için teşekkür etti