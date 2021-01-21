Akıncı'dan ofis açıklaması

4.Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Akıncı'nın açıklaması şu şekilde:

Bugün kamuoyuna yansıyan bir haber nedeniyle, bilgilendirme yapma ihtiyacı duymuş bulunmaktayım. Diğer Cumhurbaşkanlarına görevleri sonrasında sağlanan çalışma ofisi ile ilgili benzeri düzenlemelerin 4. Cumhurbaşkanı olarak şahsıma da sağlanması yönünde hazırlıklar sürmekle birlikte, henüz formaliteler tamamlanabilmiş değildir. Bu bağlamda haberde adı geçen adres de arayış sırasında düşünülen yerlerden biri olmakla birlikte, karşılaşılan bazı sorunlar nedeniyle, ofisin olacağı nihai yer değildir. Yeni bir yer saptanmış olup, bir an önce geriye kalan konuların tamamlanması için arkadaşlarımız ilgili devlet kurumları nezdinde çalışmalarını sürdürmektedir. Önümüzdeki günlerde ofisle ilgili gerçek adresi paylaşmayı ve salgın koşullarının elverdiği çerçevede bizi özleyenlerle buluşmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Arayan, bu konuda bilgi talep eden kardeşlerimize ve tüm yurttaşlarımıza sevgilerimi iletiyorum.