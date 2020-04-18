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Akıncı’dan Paskalya mesajı

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Akıncı’dan Paskalya mesajı
Akıncı’dan Paskalya mesajı

“Hangi din, ırk, milliyet ve renkten olursak olalım, bu zor dönemden yardımlaşarak ve dayanışma içerisinde el birliğiyle çıkacağız” diyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, insanlığın ölümcül bir salgınla büyük bir mücadele yürüttüğü günlere denk gelen Paskalya yortusu nedeniyle Kıbrıs’ta yaşayan tüm Hristiyanlara ve inancı dolayısı ile bu yortuyu tüm kutlayanlara en iyi dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Hristiyan aleminin Paskalya yortusunu kutladığı Türkçe, İngilizce ve Rumca yayınladığı mesajında şöyle dedi:

“İnsanlığın ölümcül bir salgınla büyük bir mücadele yürüttüğü günlere denk gelen Paskalya yortusu nedeniyle adamızda yaşayan tüm Hristiyanlara ve inancı dolayısı ile bu yortuyu tüm kutlayanlara en iyi dileklerimi iletiyorum. Hangi din, ırk, milliyet ve renkten olursak olalım, bu zor dönemden yardımlaşarak ve dayanışma içerisinde el birliğiyle çıkacağız. Bu büyük felaketten, adada yaşayan toplumlar ve dünya insanlığı olarak en az hasarla çıkmamızı temenni ederim. Gelecekte daha sağlıklı ve huzurlu nice Paskalya yortularına ulaşmanızı dilerim

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