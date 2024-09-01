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Akıncı'dan Sağlık Durumu Hakkında Açıklama: "Durumum İyi"

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Gazimağusa'da dün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Akıncı'dan Sağlık Durumu Hakkında Açıklama: "Durumum İyi"

4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan Sağlık Durumu Hakkında Açıklama: "Durumum İyi"

Gazimağusa, 1 Eylül 2024 - Dün Gazimağusa'da geçirdiği kısa süreli rahatsızlık sonucu önce Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. Akıncı, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, kendisiyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Mustafa Akıncı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dün geçirdiğim kısa süreli rahatsızlık nedeniyle Mağusa Devlet Hastanesi ve bilahare Lefkoşa Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gerekli tıbbi müdahale ve tetkikler yapıldı. Doktorlar, göz kararması, baş dönmesi, bayılma ve kusma olarak ortaya çıkan durumu geçici iskemi, yani beynin kısa bir süre yeterli kan ve oksijenden yoksun kalması olarak değerlendirdiler. Bu nedenle beyin MR’ı, kalp ekosu ve beyine giden damarların doppler muayenesi yapıldı. Olumsuz bir bulguya rastlanmadı. Durumum iyi. Her iki hastanemizdeki doktor, hemşire ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. İlk andan itibaren sağlığımla ilgilenip arayan, çeşitli mecralardan iyi dileklerini ileten herkese sevgilerimi gönderiyorum. 1 Eylül Dünya Barış Günü olan bu günde, adamıza ve tüm insanlığa barış içinde sağlıklı bir gelecek diliyorum."

Akıncı'nın sağlık durumunun iyi olduğu açıklaması, sevenlerine ve kamuoyuna rahat bir nefes aldırdı. Sağlık personeline teşekkürlerini ileten Akıncı, aynı zamanda Dünya Barış Günü'nde barış ve sağlık dileklerini de paylaştı.

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