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Akıncı’dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

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4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.
Akıncı’dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Akıncı, “Geçirdiğim rahatsızlık sonrasında yapılan holter tetkikinde elde edilen bulgular Elektro Fizyolojik Çalışma ve Anjiyo yapılmasını gerekli kıldı. Damarlarımın durumunun iyi olmasına karşılık, kalbimde saptanan sorun nedeniyle kalp pili takılması yönüne gidildi” ifadelerini kullandı.

Mustafa Akıncı, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

“19 Eylül günü Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nde bu işlemi gerçekleştiren ekip doktorları Cenk Conkbayır, Alptekin Özkoç, Burak Hünük ve Levent Gündost’a; Bölüm Sorumlusu Hakan Debeş’e, tüm bu süreçte hep yanımda olan Dr. Sait Kenan ve Hamit Kalfaoğlu’na, süreci takip edip tavsiyelerini paylaşan Prof. Dr. Derviş Oral’a, ilgisini esirgemeyen Başhekim Adil Özyılkan ve kuşkusuz emek veren tüm sağlık çalışanlarına içtenlikle teşekkür ediyorum.

İlk andan itibaren çeşitli mecralardan sağlık dileklerini ileten tüm dostlara ve yurttaşlarımıza teşekkürlerimi ve sevgilerimi sunuyorum. İyi ki varsınız.”

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