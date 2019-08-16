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Akıncı'dan Tatar'a gönderme 41 kere maşallah demişti, 40 yıl geriye mi gidiyoruz?

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Akıncı'dan Tatar'a gönderme 41 kere maşallah demişti, 40 yıl geriye mi gidiyoruz?
Akıncı'dan Tatar'a gönderme 41 kere maşallah demişti, 40 yıl geriye mi gidiyoruz?

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İşte o açıklama;

Tiyatroyu anlatan çok sözler var elbette. Bir tanesi de “ Tiyatro toplum kültürünün aynasıdır” der. Sahnede canlandırılanlar topluma tutulan ayna gibidir. Çoğu kez orada kendimizi buluruz; toplumsal gerçekliğimizle yüzleşiriz. Yaşar Ersoy ömrünün 50 yılını adadığı tiyatroda bu toplumsal yüzleşmeye katkıda bulunan değerli bir sanatçımız. Bu yüzleşmeden pek mutlu olmasak da toplumsal gelişmenin başka yolu yok. Bu kez ayna daha oyun sahnelenmeden yüzümüze tutuldu. Bir çok kişi gibi bana da “ 40 yıl öncesine mi döndük ? sorusunu sordurttu. 40 yıl önce beğenilmeyen bir oyun oynadılar diye sokağa atılan sanatçılar ...Beğenilmeyen başka bir oyun için verilmeyen AKM sahnesi...Bunlar geride kaldı diye düşünüyorduk. Sayın Başbakan görevi devraldığı ilk gün” 41. Hükümetiz..41 kere maşallah..” demişti. 41. Hükümetin bizi 40 yıl geriye götürmesini kabul edemeyiz. Toplumumuz bunu hak etmiyor.

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